Лидер «Новой России» намерен увидеть сам и показать всем Россию реальную

СЕГОДНЯ 16:15 2018-07-12T16:17:20+03:00

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15 июля 2018 г Исаев отправится в автотур по регионам России. В течение месяца политик проедет на автомобиле от Москвы до Южно-Сахалинска с 35 остановками в городах и пригородах российских регионов.

«Точки остановок отбирались исходя из тех обращений, которые ко мне, как к политику, как к общественнику, поступают от жителей страны. И это не только просьбы о помощи и жалобы на проблемы в регионе (хотя таких, увы, большинство). Некоторые, наоборот, приглашают посмотреть на удачные примеры эффективной работы по повышению уровня жизни людей в том или ином уголке России. Поэтому покажем, можно сказать, две стороны медали жизни по ту сторону от МКАДа» - рассказывает Никита Исаев.

Вместе со своей командой Исаев планирует вести видео репортажи на протяжении всего маршрута, а также в онлайн режиме выпускать авторские заметки о настоящей жизни людей из глубинки.

Целью поездки является не только осмотр просторов России, включая исторические и природные достопримечательности, но и освещение насущных проблем, с которыми сталкиваются жители регионов страны. Прежде всего, это ставшие болевыми точками на теле страны:

- дороги;

- услуги ЖКХ;

- медицина;

- пенсии;

- экология;

- обманутые дольщики;

- проблемы приграничных территорий.

Также Исаев планирует обратить особое внимание на организацию и проведение выборов разного уровня в регионах.

По итогам поездки будет составлена и презентована на сайте движения «Новая Россия» интерактивная карта наиболее проблемных очагов российских регионов.

Во время остановок планируются различные форматы работы: это встречи и общение с местными жителями, обсуждение проблем, встречи и различные мероприятия с представителями экспертного сообщества регионов, в том числе дискуссии и дебаты. В некоторых регионах также запланированы пресс-конференции и встречи с представителями региональных властей.

Предварительный маршрут с остановками в следующих регионах:

Московская область – Владимир – Рязань – Тамбов – Казань – Уфа – Пермь – Саранск – Оренбург - Йошкар-Ола – Ижевск – Екатеринбург – Челябинск – Курган – Тюмень – Сургут – Омск – Новосибирск - р. Алтай - Горный Алтай – Абакан – Кемерово – Томск – Красноярск – Кызыл – Иркутск – Улан-Удэ – Чита – Якутск – Благовещенск – Биробиджан – Хабаровск – Владивосток - Южно-Сахалинск.