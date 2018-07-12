2018-07-12T16:41:49+03:00
Политика

Правительство увеличило размер пособия регионам по обеспечение льготников лекарствами

Всего на эти цели выделят 33,5 миллиарда рублей
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Регионы смогу закупать необходимые лекарства для тех, кому это положено.Регионы смогу закупать необходимые лекарства для тех, кому это положено.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Субвенции регионам (вид денежного пособия, выделяемого на определенный срок на конкретные цели) на обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями увеличены на сумму в 2 миллиарда рублей. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

- Мы ежегодно выделяем деньги из федерального бюджета на эти цели. На 2018 -й год предусмотрено 31 с лишним миллиарда рублей. Но тех, кто имеет право на такую поддержку со стороны государства, стало больше, вырос норматив финансовых затрат на каждого такого человека. Поэтому мы увеличиваем общую сумму субвенций до 33,5 миллиардов рублей. Это позволит закупить регионам необходимые лекарства для тех, кому это положено, - пояснил Медведев.

Премьер также рассказал, что правительство приняло решение создать Координационный совет по проведению в России Десятилетия детства.

- Вопросов, которые касаются будущего детей, много. Участвовать в работе по выполнению плана будут более 30 органов исполнительной власти. Нужно обеспечить их взаимодействие, поэтому мы договорились, что создадим специальный координационный совет при правительстве, - сказал Медведев.

Правительство также одобрило подготовленный Минэкономразвития проект плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли до 25% в ВВП к 2024 году. Медведев поручил правительству до 1 октября разработать показатели эффективности для оценки работы министерств и ведомств в сфере привлечения инвестиций в Россию.

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