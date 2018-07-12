2018-07-12T16:48:07+03:00
Общество

Эксперты оценили вред мировой экономике от необразованных девочек

Из-за нехватки образования у женщин экономика теряет до 30 триллионов долларов ежегодно
Ксения КОНЮХОВА
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Женщины со средним образованием зарабатывают, как минимум, вдвое больше, чем те, у кого образования нет вообще.Женщины со средним образованием зарабатывают, как минимум, вдвое больше, чем те, у кого образования нет вообще.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Почти 130 миллионов девочек по всему миру в возрасте от 6 до 17 лет не ходят в школу. Такие цифры привели эксперты Всемирного банка в недавнем докладе "Упущенные возможности: высокая цена отсутствия образования у девочек".

Если говорить глобально, то 89 процентов девочек по весму миру закончили только начальную школу. Среднее образование (то есть, наши 9 классов школы) есть только у 77 процентов девочек.

А вот в самых бедных странах картина совсем другая: начальные классы там окончили лишь две трети школьниц, а диплом о среднем образовании есть лишь у каждой третьей. Про вузы и колледжи даже и речи нет!

- Женщины со средним образованием зарабатывают, как минимум, вдвое больше, чем те, у кого образования нет вообще, - отмечают аналитики Всемирного банка. - Таким образом, если бы эти девочки пошли учиться, то их труд в будущем принес бы мировой экономике от 15 до 30 триллионов долларов ежегодно.

При этом эксперты отмечают, что наличие хотя бы среднего образования улучшает качество жизни этих девушек и в других сферах. Например, в странах, где оно обязательно (как в России), снижается число подростковых беременностей и детской смертности, девушки начинают лучше заботиться о своем здоровье и жизни в целом.

А как у нас

В России такое гендерное неравенство тоже есть, но проявляется оно иначе.

Женщин с высшим образованием у нас больше, чем мужчин. По данным на 2016 год, среди людей в возрасте от 25 до 64 лет университетские дипломы есть у 61 процентов женщин и у 46 процентов мужчин.

Исследователи объясняют это просто: все дело в выборе профессии! Например, мальчики чаще уходят в колледж и выбирают рабочие специальности, которые по-прежнему считаются "неженским делом". Мужскими специальностями остаются и наука с инженерией, а также математика:

- В России доля девушек среди выпускников факультетов физики и математики составляет около 20 процентов, - приводит цифры Юлия Кузьмина, научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ. - Та же ситуация в области информационных технологий. Для сравнения: в биологии и химии доля девушек достигает 60 процентов. И даже если девушки заканчивают образование в области науки, математики и технологий, они гораздо реже остаются работать в этой сфере.

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