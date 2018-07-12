В связи с визитом президента США Лондон взят в «стальное кольцо»

СЕГОДНЯ 16:40 2018-07-12T16:57:35+03:00

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«Мы оказались в осажденной крепости», - негодует 47-летний менеджер банка Тим Брэкли. «Нас поместили в гетто», - еще громче возмущается Элизабет Хью, консультант крупной торговой компании.

Почему так разгневаны эти состоятельные лондонцы? Возле их белоснежных особняков в одном из самых дорогих районов города - Риджентс парк - появились неприступные высоченные заграждения из камня и металла. На каждом шагу – полицейские, в небе – вертолеты.

Здесь, в резиденции американского посла, проведет вместе с супругой свою первую британскую ночь президент США Дональд Трамп, который прибывает в четверг в Соединенное Королевство с официальным четырехдневным визитом. Поэтому спецслужбы и полиция ввели особый режим «стального кольца». Небывалые меры безопасности обойдутся в пять с лишним миллионов фунтов стерлингов (около семи миллионов долларов). Задействованы шесть тысяч британских стражей порядка и мощная армия агентов американской Секретной службы.

Противники визита Трампа, действительно, не дремлют. Тысячи жителей Альбиона, протестуя против политики США, выходят на улицы разных городов. В центре Лондона появились грузовики с надписью: «Убирайся домой!» А над Вестминстером завис гигантский воздушный шар в виде кричащего ребенка оранжевого цвета с огромной головой хозяина Белого дома. «Злобный инфант», «младенец Трамп» - самые вежливые названия, которыми наградили президента организаторы этого действа. Его разрешил мэр Лондона Садик Хан (он на ножах с Трампом прежде всего из-за миграционной политики), хотя многие британцы недовольны оскорбительным приемом высокого гостя.

Ведь уже и так от «особых отношений» между Великобританией и США, которые десятилетиями превозносили лондонские политики, почти ничего не осталось. Лондон, правда, послушно наращивает расходы на вооружение и призывает других членов НАТО, особенно Германию, следовать его примеру. Однако Трамп все равно совсем не в восторге от британского премьера Терезы Мэй.

Впрочем, как показал саммит НАТО, проходивший в Брюсселе 11-12 июля, заокеанский президент считает всю Европу нахлебником Соединенных Штатов. Она, де, слишком мало тратит на оборону, хотя вовсю пользуется преимуществами противоракетного щита НАТО, за который платит Америка. Надо срочно повысить эти расходы до 2% ВВП, а лучше – до 4%.

Теперь, после саммита, лондонские газеты заполнены страшилками. Для Трампа, мол, куда интереснее и важнее Путин, чем европейские партнеры? А, может быть, он вообще мечтает о развале НАТО и едет в Хельсинки, чтобы обговорить этот замысел с российским лидером?

Свое беспокойство британцы попытаются довести до гостя во время его визита в Лондон, тем более что в антироссийском настрое Тереза Мэй сейчас впереди планеты всей. Правда, в Брюсселе она приветствовала предстоящую встречу двух президентов, сказав, что она может привести к снижению уровня конфронтации. Но тут же призвала коллег из НАТО строить отношения с Москвой с позиции силы. И, конечно же, вспомнила о «деле Скрипалей» (отравлении бывшего английского шпиона и его дочери).

Захочет ли Трамп услышать собеседницу? Не уверен. К тому же деловая часть его вояжа займет лишь сутки (переговоры с Терезой Мэй, встреча с королевой в Виндзорском замке и т.д.). Потом он отправится в «родную» Шотландию. Там появилась на свет его мать, там он владеет несколькими полями для гольфа, в который обожает играть. «Мне здесь очень комфортно. Я чувствую шотландский дух», - сказал как-то Трамп. Однако многие северяне не отвечают ему взаимностью. Когда он полтора года назад победил в избирательной гонке, одна из тамошних газет с иронией сообщила: «Местный бизнесмен выиграл президентские выборы». А в эти дни десятки тысяч шотландцев тоже начинают акции протеста. Так, в Эдинбурге пройдет «карнавал сопротивления», на котором, среди прочего, будут играть в «сатирический мини-гольф».