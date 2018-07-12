Минтруда: поток мигрантов нужно уменьшить, чтобы сохранить рабочие места пожилым россиянам

СЕГОДНЯ 16:45 2018-07-12T17:01:09+03:00

В ведомстве считают, что их задача не допустить, чтобы люди старшего возраста столкнулись с проблемами при приеме на работу

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Одно из последствий грядущего повышения пенсионного возраста - в стране вырастет число работоспособных людей. В последние годы на рынке труда был дефицит. И работодателям приходилось компенсировать его приезжими рабочими руками. Сейчас ситуация может измениться, считает замглавы Минтруда Андрей Пудов.

- Действительно, у нас проблема нехватки рабочих мест либо дисбаланса ресурсов закрывалась чем? Как раз привлечением лиц из других стран. В данном случае мы создаем как раз впервые позитивную историю, когда нам привлечение уже в таком объеме не потребуется, и мы сможем реализовать в том числе и миграционную политику. Причем так, чтобы занятость была преимущественно обеспечена для лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, - заявил Пудов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Основная задача властей - не допустить, чтобы люди старшего возраста столкнулись с проблемами при приеме на работу. И здесь менять нужно не только миграционное законодательство. Эксперты рассматривают сразу несколько вариантов мотивации для работодателей. Например, те могут получить льготы по страховым взносам, если будут брать на работу пожилых. Все эти вопросы будут рассматриваться во время обсуждений в Госдуме.

Напомним, в середине июня правительство направило в нижнюю палату парламента законопроект о повышении пенсионного возраста. Мужчинам предлагается увеличить его с 60 до 65 лет, а женщинам - с 55 до 63 лет. Переходный период планируется растянуть на 10 и 16 лет соответственно. Депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении в следующий четверг, 19 июля.