Женщины в Амурской области заботятся о здоровье больше, чем мужчины

СЕГОДНЯ 17:15 2018-07-12T17:32:31+03:00

В рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в пункты тестирования приходили в основном представительницы слабого пола. Мужчины, увы, предпочитают не замечать проблему [видео]

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К сожалению, похвастаться даже самыми поверхностными знаниями о проблеме ВИЧ жители Амурской области могли не всегда. Многие предпочитают либо не замечать проблему, либо просто не знают о ней.

По словам заместителя министра здравоохранения Амурской области Евгении Жарновниковой, очень важно не просто привлечь внимание общества к вопросам распространения ВИЧ-инфекции, но и удерживать его постоянно: «В орбиту акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» вовлечено множество участников. Кто-то сдал кровь на анализ, кто-то задумался о вопросах, которые неизбежно возникают при ознакомлении с проблематикой борьбы против ВИЧ/СПИДа. В любом случае это говорит о том, что усилия организаторов проекта были не напрасны».

По наблюдениям медиков женщины охотнее проходили тест, а мужчины традиционно закрывают глаза на проблему «пока не клюнет». Консультанты в мобильных пунктах тестирования старались донести важность проблемы ВИЧ, говорили о том, что даже один случайный незащищенный половой контакт может стать причиной ВИЧ-инфицирования.

Подробности - в видеосюжете.