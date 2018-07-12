Почему кенгуру не пустили на стадион, и как пронести на трибуну алкоголь в бинокле

СЕГОДНЯ 18:05 2018-07-12T18:36:56+03:00

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Четыре недели чемпионата мира по России путешествовали сотни тысяч иностранцев. Но как с ними находили общий язык местные жители? Чем зарубежные фанаты удивляли нас, а мы их? Поисковая система «Яндекс» провела исследование самых популярных запросов во время турнира, и выяснилось, что россиян волновали очень важные вопросы: что означают игрушечные тигры на плечах иранцев и зачем хорватам шапочки для водного поло.

Саранск на долго запомнит перуанцев.

«КП» выбрала самые популярные и интересные запросы в поисковике об иностранных болельщиках и вспомнила про них несколько историй.

Откуда приехали: Австралия

Чем привлекли внимание: Привезли надувных кенгуру

История от «КП»: Действительно, австралийцы привозили с собой талисманы-кенгуру, и некоторые из них - чуть ли не в человеческий рост. И вот такого надувного друга один из фанатов из Австралии попытался провести на стадион в Самаре. Как сообщают соцсети ПФК «Крылья Советов», австралиец даже купил билет для своего надувного компаньона. Но игрушечного кенгуру все равно не пустили на трибуны - у него не оказалось паспорта болельщика.

Надувные кенгуру - хит сезона!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Откуда приехали: Германия

Чем привлекли внимание: болельщик приехал на тракторе

История от «КП»: Мало того, что Губерт Вирт приехал на тракторе, так еще и механическое чудо было сделано в 1936 году! Да и самому господину Вирту уже 70 лет. У трактора был прицеп, в котором разместился домик Губерта с кроватью. А компанию ему составлял пес по кличке Хекс. Чтобы доехать до России, им пришлось преодолеть 2,5 тыс. км. А в Москве им подарили билет на матч Германия - Мексика.

Губерт Вирт вместе со своей собачкой приехали на тракторе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Откуда приехали: Иран

Чем привлекли внимание: Не давали спать Роналду

История от «КП»: Иранцы перед матчем с Португалией действительно предприняли психологическую атаку на Криштиану Роналду. Они пришли под окна его отеля в Саранске и начали петь, кричать, танцевать - а чем еще заниматься в Мордовии ночью? Но эта история стала знаменита потому, что в окне появился сам Роналду, помахал фанатам, и жестами показал, что ему пора спать. Конечно это произвело обратный эффект - иранцы были просто в восторге!

Откуда приехали: Колумбия

Чем привлекли внимание: пронесли на стадион алкоголь в бинокле

История от «КП»: Это печальная история. Колумбийский фанат снял на видео, как на матче в Саранске с друзьями разливает что-то крепкое из бинколя, и этот ролик завоевал сердца пользователей интернета. Но никак не работодателей колумбийца. Он служил в компании, занимающейся авиаперевозками, а там решили, что им не нужен такой смекалистый менеджер, и колумбийца уволили. Алкоголь - это зло.

Откуда приехали: Перу

Самый центр столицы был загружен как никогда.

Чем привлекли внимание: болельщица снимает топик за каждый гол сборной

История от «КП»: Это конечно надо не рассказывать, а показывать. У сборной Перу действительно есть фанатка Ниссу с выдающимися формами, которая снимает топ, как только ее команда забивает гол. Этой традиции уже три года, и, похоже, в Перу кто хотел посмотреть на футбол, тот уже успел это сделать. На чемпионате мира два матча команды прошли впустую - голов перуанцы не забивали. Оторвались в третьем, победив Австралию - 2:0. Ну хоть Ниссу не зря съездила.