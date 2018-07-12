Высокий «уровень честности» президентских выборов планируют тиражировать

СЕГОДНЯ 18:45 2018-07-12T18:43:34+03:00

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На прошлых президентских выборах система общественного контроля показала себя на высоком уровне, сообщил директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии и член Общественной палаты Максим Григорьев. За ходом президентских выборов наблюдали 150 тысяч добровольцев. Сейчас, как отметил эксперт, перед гражданским обществом стоит задача перенести «этот уровень честности и прозрачности» на все выборы в России, которые будут проходить впредь.

- Это и выборы в Госдуму, и руководителей регионов, и руководителей региональных законодательных собраний, и выборы местного уровня, – уточнил Максим Григорьев.

Общественный деятель обратил внимание, что 3 июля Владимир Путин подписал закон, который позволяет достроить систему контроля за выборами. Все общественные палаты в регионах теперь имеют право принимать участие в процессе общественного контроля за ходом выборов. По мнению эксперта, полностью эта система заработает со следующего года. Но на сегодня некоторые регионы - Нижегородская, Самарская и Московская области, а также Москва - уже приняли на местном уровне законы, позволяющие запустить масштабную систему общественного контроля.

- Мы обращаемся к другим регионам также принять подобные законы, которые позволят общественным палатам контролировать ход выборов на всей территории России, – призвал член Общественной палаты.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод за последнее время посетил ряд регионов: встречался с представителями общественных палат, обсуждал старт избирательных компаний и наработки, которые были накоплены за время прошедших президентских выборов.

- Впечатления остались самые положительные, - отметил эксперт. - Общественники готовы продолжать наблюдение в разных форматах. Там, где есть местное законодательство - будут выдвигать своих наблюдателей, где не успели принять документ - опыт общественных структур будет использован.

В регионах создаются Общественные штабы по наблюдению за выборами, мобильные юридические правовые группы, которые будут выезжать для проверки сообщений о предполагаемых нарушениях, планируется серьезная проверка фейковой информации.

- Что волнует общественников: в некоторых регионах поступили сообщения о проблемах прохождения «муниципального фильтра». В частности, в Воронежской области, Ярославской и ряде других регионов, - обратил внимание журналистов Александр Брод. - Мы нацеливали общественников на то, чтобы проверять и эту процедуру. Поскольку понимаем, что часто кандидаты, не собрав нужные документы, плохо подготовившись к этой процедуре, начинают спекулировать на теме так называемого административного ресурса и давлении на муниципальных кандидатов.

Каждый регион имеет свою историю выборных компаний. Член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев напомнил, что в 2013 году в столице были «очень конкурентные выборы», поскольку они проходили на фоне массового недоверия к избирательному процессу.

- Мы системой видеонаблюдения смогли завоевать доверие не только объединения наблюдателей, но и коллег, которые скептически относились к идее наблюдения на выборах, - пояснил активист. - Что касается предстоящих выборов, то здесь у нас появляется интересная история: у нас появляются экстерриториальные участки для голосования.

Создание таких избирательных участков приближает выборы к дачникам, которые смогут проголосовать за кандидата в мэры Москвы в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях, не возвращаясь в столицу. Вадим Ковалев напомнил, что при разработке стратегии развития этого проекта было много дискуссий, проводились опросы на портале mos.ru и силами МФЦ. В результате власти определили, какие участки в теории могут быть актуальны для голосования москвичей за пределами столицы. Сейчас ожидается утверждения этого перечня.

Вадим Ковалев подтвердил, что общественное наблюдение за выборами на экстерриториальных участках будет проводиться полноценно.

- У нас были изначально требования к этим участкам. Первое: мы заявляли, что их не должно было быть более 10% от общего количества. В результате, согласно плану, который пока что не утвержден, участки будут размещены в четырех субъектах РФ, помимо Москвы, - отметил эксперт. - Второе, они все должны быть обеспечены системой видеонаблюдения, несмотря на сложности. Согласно законодательству, камеры мы не можем установить в больницах и СИЗО. После подсчетов, у нас 100% покрытие видеокамерами всех участков.

Также важно, по мнению члена столичной ОП, является то, что на загородных избирательных участках будет возможна работа наблюдателей от Общественной палаты Москвы и соблюден принцип недопустимости удаления наблюдателя с данного участка.