Бесконечные ноги и плоский живот: Наталья Сенчукова показала идеальную фигуру в купальнике

СЕГОДНЯ 10:44 2018-07-13T10:49:07+03:00

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Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин несмотря на то, что не частные гости на телевидении, достаточно востребованные артисты на корпоративах. В свободное же время семья обожает путешествовать, причем ездить активно, со сменой множество локаций, однако, такая суматошная жизнь никак не сказывается на фигуре Натальи Сенчуковой. На днях она поделилась фото в купальнике, которое сделал ее муж и поклонники поразились идеальной фигуре артистке, которой в этом году исполнится 48 лет. Сама певица призналась, что уже много лет держит вес 53 кг.

«Конечно, тут и генетика сказалась — у меня, как говорится, «тонкая кость», — признается Наталья. — Но и без усилий с моей стороны не обошлось. Я всегда много двигалась, а в детстве еще и туризмом занималась. Даже завоевала юношеский разряд. Это сейчас «турист» — обладатель путевки в Турцию по системе «ол инклюзив». А в советское время мы ходили в многодневные походы по горам с тяжеленными рюкзаками, нагрузка была огромная! – призналась она в интервью журнала «7 Дней». - Еще я пробовала пилатес, шейпинг, аквааэробику, разные танцы. И мимо йоги не прошла, но от нее начала болеть спина, так что пришлось бросить — оказывается, йога не всем подходит. В начале 90-х, когда познакомилась с Витей (Виктор Рыбин, солист группы «Дюна», супруг Натальи. — Прим. ред.), зачастила в «качалку», где он с друзьями занимался. Поднимала по 30 килограммов, мышцы были стальные. Но однообразные занятия в замкнутом пространстве нагоняют на меня скуку. Больше всего мне подходит ходьба в быстром темпе вперемежку с бегом. У нас в Долгопрудном, по счастью, есть места для пробежек. Сейчас мы с Витей в течение 40 минут чередуем быструю ходьбу, бег и приседания, простые гимнастические упражнения. Причем в любую погоду и в любое время года, даже зимой. Уж лучше на свежем воздухе под дождем бежать, чем тупо вертеть педали на велотренажере, который у нас, конечно, тоже есть. Дома остается только минут пять поподнимать гантели, чтобы подкачать руки — мышцы должны быть подтянутыми».

nsenchukova_official Витя сегодня раздухарился и меня сфотографировал

Большое внимание супруга лидера группы "Дюна" уделяет и здоровому питанию. Сенчукова очень следит за своим рационом.

«Во время беременности я хорошо поправилась — до 68 килограммов, — призналась Сенчукова.— Родила Васю, семь кило сразу скинула, а затем вес застопорился. Помню, подруга предложила попробовать модные тогда тайские таблетки для похудения, но у меня хватило ума отказаться. В итоге села на такую диету: нет сладкому, мучному, картошке, и после шести — рот на замок. За три недели ушло пять килограммов! Теперь я понимаю, что это на самом деле была не диета, а просто здоровое питание. Придерживаюсь его до сих пор, иногда делая поблажки. Например, жареную картошку мы с Витей обожаем, но едим раз в полгода. Раз в неделю позволяю себе булочку или сочник, а Витя — шоколадку. Макароны покупаем только из твердых сортов пшеницы и едим с овощами, не с белками. Красное мясо — говядину, свинину — давным-давно заменили на рыбу, морепродукты и мясо птицы. Соленья не едим, только изредка квашеную капусту, в которой много витамина С».