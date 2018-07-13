Звезда сериала "Тайны следствия" рассказала о болезни жены и смерти ребёнка

СЕГОДНЯ 14:47 2018-07-13T15:06:36+03:00

Сергей Барышев почти не рассказывал о личной трагедии, после которой ему пришлось долго приходить в себя Фото: кадр из фильма

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Звезда сериала «Тайны следствия» Сергей Барышев почти не рассказывал о личной трагедии, после которой ему пришлось долго приходить в себя. Но недавно в интервью телеканалу «Россия» вдруг разоткровенничался. Артист поведал, что первый раз женился сразу же после окончания театрального училища. Но брак получился недолгим: конфликты, быт и взаимные упрёки в итоге привели к разводу. Вторую супругу Екатерину Сергей встретил позже и уверен, что это была его судьба.

Катя уже давно жила в Германии и приехала в Санкт-Петербург, чтобы взять интервью у одного из актёров проекта "Тайны следствия". По признанию женщины, она мельком видела Барышева на экране, а вот её родители обожали сериал. Но согласилась пойти с актером на свидание, а через три месяца пара сыграла свадьбу. Катя оставила налаженный быт за границей и с ребенком от первого брака переехала в северную столицу. По их признанию, они мечтали об общих детях, но болезнь разрушила их планы. Врачи диагностировали у избранницы актёра онкологию.

В момент отчаяния женщина просила Сергея оставить еёФото: скриншот видео

"Началось всё с болезни. В одной из клиник Москвы мне сразу поставили диагноз: рак последней стадии. Мы поехали в Германию, там сказали, что это только самое начало болезни, пролечилась... Думали, что вроде рак отступил, я вылечилась, восстановилась, но потом опять. Болезнь вернулась. На тот момент была уже беременность, в результате произошёл выкидыш. Ребёнка невозможно было спасти после всех препаратов, которые я принимала. Был момент, когда и руки опускались. Казалось, всё", — рассказала Екатерина на ток-шоу.

В момент отчаяния женщина просила Сергея оставить её. "Я предлагала Сергею развестись, когда врачи особенно пугали. Говорили, что уже всё, конец... Я не хотела, чтобы он видел, во что я буду медленно превращаться", — призналась Екатерина.

Барышев заявил, что болезнь жены только укрепила их отношения.

"Мне понятна её позиция. Она не хотела быть обузой. А как это? Вдруг ты идёшь с человеком, не дай бог, с ним что-то случилось, и ты его бросишь? Это подло", — рассказал Сергей.

Лишь в 2013 году рак окончательно отступил. Екатерина и Сергей признались, что мечтают о детях, а пока они организовали свою детскую театральную школу. По их словам, ребята, которые учатся там, стали им как родные.