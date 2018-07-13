2018-07-13T15:35:59+03:00
Наука

Фото: Пятница 13 началась с солнечного затмения

Конец света, который должен был наступить после мистического небесного шоу, похоже, запаздывает
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Мистические совпадения пугают землян.Мистические совпадения пугают землян.
Изменить размер текста:

Вполне себе рядовое астрономическое явление — частичное солнечное затмение — привлекло внимание мировой общественности. Интернет пестрит сообщениями о нем. Хотя мало кто видел это небесное шоу. Основными его зрителями стали пингвины, обитающие на побережье Антарктиды.

«Счастливчики» наблюдали затмение на юге Австралии, в Новой Зеландии, в Тасмании. Пассажиры круизных лайнеров - из акватории Тихого океана.

Места, где было видно пятничное затмение. Более темными линиями отмечены более полные фазы.

Места, где было видно пятничное затмение. Более темными линиями отмечены более полные фазы.

Затмение началось рано утром по московскому времени — в 4 часа 48 минут, закончилось в 7 часов 14 минут. В максимальной фазе Луна прикрыла Солнце чуть больше, чем на треть.

Небывалый интерес к явлению, скорее всего, был вызван мистическим совпадением. Тем, что затмение, пусть даже частичное, выпало на якобы «нехороший» день - на пятницу 13. В последний раз такое случалось в декабре 1974 года, а повторится 13 сентября 2080 года.

А еще так совпало, что прикрывала Солнце Супер Луна, которая чуть больше «обычной» за счет того, что подлетела ближе к Земле. Люди беспокоились.

Усугубил тревожные ожидания некий Поль Бегли (Paul Begley) — американский пастор-евангелист из штата Индиана. Он пообещал, что пятничное затмение высвободит демонические силы, которые приведут к концу света.

Пророчествуя, пастор зачем-то помянул тасманского дьявола — небольшого сумчатого хищника, обитающего только в Тасмании. Мол, то, что на этих «дьяволов» падет тень Луны, лишь подтверждает его — пастора — предсказания.

Полоумный прогноз интенсивно разошелся по миру.

Солнечное затмение состоялось, но ничего совсем уж демонического на Земле не произошло. И конец света пока не виден.

Вид на частичное солнечное затмение из Тасмании, фотографировал Питер Сейерс (Peter Sayers).

Вид на частичное солнечное затмение из Тасмании, фотографировал Питер Сейерс (Peter Sayers).

Таким — чуть отгрызанным - увидел Солнце Поль Малей (PAUL D. MALEY) из Австралии.

Таким — чуть отгрызанным - увидел Солнце Поль Малей (PAUL D. MALEY) из Австралии.

Кстати, в последнее время плотность апокалиптических пророчеств увеличивается. В год появляются по несколько штук. Подробнее об этом тут - На 23 апреля 2018 года назначено начало конца света.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Россельхознадзор ограничил поставки с ряда предприятий в страны ЕАЭС
В аэропорту Внуково в Москве открыли капсульный отель
Бывший охранник Усамы бен Ладена был депортирован из Германии в Тунис
"Хайли лайкли": Лавров оценил политику Запада в отношении России
Египет намерен запретить своим гражданам посещать пляжи с иностранными туристами
Порошенко отказался комментировать «зависимость» Германии от России
Следственный комитет подготовил в Уголовный кодекс РФ две новые статьи о врачебных ошибках
МИД РФ заявил, что вопрос о созыве совета Россия - НАТО пока не стоит
МИД РФ: Путин и Макрон обсудят на встрече двусторонние и международные вопросы
В Лондоне запустили в небо шестиметровую фигуру Трампа в виде злого малыша
Москвичи смогут бесплатно проверить своё здоровье в 10 парках города
«Чистой воды идеология»: Лавров прокомментировал слова Трампа о зависимости ФРГ от России
Тегеран назвал условия ухода иранских военных советников из Ирака и Сирии
На время саммита России и США Финляндия возобновляет контроль на своих внутренних границах с Евросоюзом
В МИД Польши сообщили о нападении на польского дипломата в России
В Кремле пообещали рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании