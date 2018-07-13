Фото: Пятница 13 началась с солнечного затмения

СЕГОДНЯ 15:15 2018-07-13T15:35:59+03:00

Конец света, который должен был наступить после мистического небесного шоу, похоже, запаздывает

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Вполне себе рядовое астрономическое явление — частичное солнечное затмение — привлекло внимание мировой общественности. Интернет пестрит сообщениями о нем. Хотя мало кто видел это небесное шоу. Основными его зрителями стали пингвины, обитающие на побережье Антарктиды.

«Счастливчики» наблюдали затмение на юге Австралии, в Новой Зеландии, в Тасмании. Пассажиры круизных лайнеров - из акватории Тихого океана.

Места, где было видно пятничное затмение. Более темными линиями отмечены более полные фазы.

Затмение началось рано утром по московскому времени — в 4 часа 48 минут, закончилось в 7 часов 14 минут. В максимальной фазе Луна прикрыла Солнце чуть больше, чем на треть.

Небывалый интерес к явлению, скорее всего, был вызван мистическим совпадением. Тем, что затмение, пусть даже частичное, выпало на якобы «нехороший» день - на пятницу 13. В последний раз такое случалось в декабре 1974 года, а повторится 13 сентября 2080 года.

А еще так совпало, что прикрывала Солнце Супер Луна, которая чуть больше «обычной» за счет того, что подлетела ближе к Земле. Люди беспокоились.

Усугубил тревожные ожидания некий Поль Бегли (Paul Begley) — американский пастор-евангелист из штата Индиана. Он пообещал, что пятничное затмение высвободит демонические силы, которые приведут к концу света.

Пророчествуя, пастор зачем-то помянул тасманского дьявола — небольшого сумчатого хищника, обитающего только в Тасмании. Мол, то, что на этих «дьяволов» падет тень Луны, лишь подтверждает его — пастора — предсказания.

Полоумный прогноз интенсивно разошелся по миру.

Солнечное затмение состоялось, но ничего совсем уж демонического на Земле не произошло. И конец света пока не виден.

Вид на частичное солнечное затмение из Тасмании, фотографировал Питер Сейерс (Peter Sayers).

Таким — чуть отгрызанным - увидел Солнце Поль Малей (PAUL D. MALEY) из Австралии.

Кстати, в последнее время плотность апокалиптических пророчеств увеличивается. В год появляются по несколько штук. Подробнее об этом тут - На 23 апреля 2018 года назначено начало конца света.