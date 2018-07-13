Казни читинские: после 12 лет засухи столицу Забайкалья смывает библейскими ливнями

СЕГОДНЯ 15:46 2018-07-13T15:59:52+03:00

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- Наше место будто проклято. То горим, то тонем, - сокрушаются читинцы.

Сейчас это выглядит горькой иронией, но еще недавно Читу признавали самым солнечным городом России. По статистике за 30 лет дожди здесь шли реже, чем в любом другом областном центре. Беда была другая — лесные пожары. 12 лет засухи подряд, не шутки. Июль в окрестностях Читы — это запах гари, черные стволы деревьев и невыносимая жара. Обычно, но не в этот раз.

Четвертые сутки столица Забайкалья живет в режиме чрезвычайного бедствия. А все потому что с конца июня в крае идут дожди, порой — в режиме тропического ливня. В один из дней, к примеру, выпала полуторамесячная норма осадков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660077" frameborder="0"></iframe> Большая вода в Чите.Видео Юрия Черепанова

Напора стихии не выдержали местные речки: Ингода, Читинка, Шилка — и разом вышли из берегов. Это случилось в понедельник, вечером 9 июля, в шесть часов вечера. Без объявления войны.

Разлив реки Шилка. Скриншот с видео. Соцсети.

— Могу показать СМС-ку: нам прислали только штормовое предупреждение. Никто не ждал разлива рек, эвакуации, — рассказывает местный фотограф Юрий Черепанов.

В 2011 году на соединении Читинки и Ингоды забайкальские власти с помпой открыли дамбу. Тогда чиновники говорили: в Чите больше никогда не будет наводнения и паводка, уникальный проект, потрачено 250 миллионов рублей. Но в реальности природа только посмеялась над этими планами, хотя справедливости ради надо признать, что без дамбы масштаб последствий был бы и вовсе катастрофическим.

Обрушившийся мост у города Шилки. Скриншот видео. Соцсети.

В ту ночь, с 9 на 10 июля, вышедшая из берегов река затопила пойменную часть Читы (частный сектор и несколько многоэтажных домов) за считанные часы. Где-то было по пояс, где-то по горло, спастись можно только на надувных лодках. Еще хуже обстояли дела в небольшом городке Шилка в 175 километрах от Читы. Бурные реки одноименной реки Шилка хлынули в поселок, разрушив один и затопив второй мост. В зоне затопления оказались почти все жилые дома населенного пункта.

В экстремальной ситуации инициатива снизу явно опережала решения сверху. Информация о чрезвычайно ситуации начала с быстротой молнии расходиться по социальным сетям, начали организовываться группы волонтеров. Например, читинский клуб любителей езды на внедорожниках помогал помогал женщинам и старикам эвакуировать домашнюю утварь и животных из затопленных районов.

Мост через реку Читинка может рухнуть в любой момент. Фото сайта "Вечорка".

Что касается властей, то на второй день они отчитались об эвакуации трех тысяч жителей Забайкальского края, которые были временно размещены в 18 оперативно открытых временных пунктах проживания. Жертв, к счастью, удалось избежать. Смерть 47-летней женщины в Шилке 9 июля, как сообщили в местной полиции, не была связана с затоплением.

И все же у читинцев осталось много вопросов к действиям местных властей. Первый — почему не было должного оповещение о надвигающейся стихии. Второй — почему градоначальник вышел из отпуска только на четвертый после начала потопа. Как пишут местные журналисты, читинцы даже перешли к акциям неповиновения, не пропустив грузовик с грунтом к дому главы Читы Михалёва. Мол, у тебя город утопает, а ты только о своих хоромах думаешь.

Гаражный кооператив в Чите. Фото сайта "Вечорка"

В пятницу, 13 июля вода в Чите стала убывать, но горожане опасаются, что это не конец наводнения. К вечеру снова зарядили ливни и, главное, не прекращаются дожди в верховьях Ингоды, откуда, набирая силу по пути, и обрушиваются на город мощные потоки воды.

- В 1991 году вслед за первой волной наводнения пришла вторая, более сильная. Как бы на этот раз такого не случилось, — беспокоится старожил Юрий Черепанов. - Все решится за три дня. Или вода совсем уйдет, или нас ждут новые, еще более тяжелые испытания.