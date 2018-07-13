2018-07-13T15:59:52+03:00
Происшествия

Казни читинские: после 12 лет засухи столицу Забайкалья смывает библейскими ливнями

Аномальный июль в самом солнечном городе России — дожди идут третью неделю подряд [фото, видео]
Алексей ИВАНОВ
Поделиться:
Затопленные районы Читы. Скриншот с видео. Соцсети.Затопленные районы Читы. Скриншот с видео. Соцсети.
Изменить размер текста:

- Наше место будто проклято. То горим, то тонем, - сокрушаются читинцы.

Сейчас это выглядит горькой иронией, но еще недавно Читу признавали самым солнечным городом России. По статистике за 30 лет дожди здесь шли реже, чем в любом другом областном центре. Беда была другая — лесные пожары. 12 лет засухи подряд, не шутки. Июль в окрестностях Читы — это запах гари, черные стволы деревьев и невыносимая жара. Обычно, но не в этот раз.

Четвертые сутки столица Забайкалья живет в режиме чрезвычайного бедствия. А все потому что с конца июня в крае идут дожди, порой — в режиме тропического ливня. В один из дней, к примеру, выпала полуторамесячная норма осадков.

Большая вода в Чите.Видео Юрия Черепанова

Напора стихии не выдержали местные речки: Ингода, Читинка, Шилка — и разом вышли из берегов. Это случилось в понедельник, вечером 9 июля, в шесть часов вечера. Без объявления войны.

Разлив реки Шилка. Скриншот с видео. Соцсети.

Разлив реки Шилка. Скриншот с видео. Соцсети.

— Могу показать СМС-ку: нам прислали только штормовое предупреждение. Никто не ждал разлива рек, эвакуации, — рассказывает местный фотограф Юрий Черепанов.

В 2011 году на соединении Читинки и Ингоды забайкальские власти с помпой открыли дамбу. Тогда чиновники говорили: в Чите больше никогда не будет наводнения и паводка, уникальный проект, потрачено 250 миллионов рублей. Но в реальности природа только посмеялась над этими планами, хотя справедливости ради надо признать, что без дамбы масштаб последствий был бы и вовсе катастрофическим.

Обрушившийся мост у города Шилки. Скриншот видео. Соцсети.

Обрушившийся мост у города Шилки. Скриншот видео. Соцсети.

В ту ночь, с 9 на 10 июля, вышедшая из берегов река затопила пойменную часть Читы (частный сектор и несколько многоэтажных домов) за считанные часы. Где-то было по пояс, где-то по горло, спастись можно только на надувных лодках. Еще хуже обстояли дела в небольшом городке Шилка в 175 километрах от Читы. Бурные реки одноименной реки Шилка хлынули в поселок, разрушив один и затопив второй мост. В зоне затопления оказались почти все жилые дома населенного пункта.

В экстремальной ситуации инициатива снизу явно опережала решения сверху. Информация о чрезвычайно ситуации начала с быстротой молнии расходиться по социальным сетям, начали организовываться группы волонтеров. Например, читинский клуб любителей езды на внедорожниках помогал помогал женщинам и старикам эвакуировать домашнюю утварь и животных из затопленных районов.

Мост через реку Читинка может рухнуть в любой момент. Фото сайта "Вечорка".

Мост через реку Читинка может рухнуть в любой момент. Фото сайта "Вечорка".

Что касается властей, то на второй день они отчитались об эвакуации трех тысяч жителей Забайкальского края, которые были временно размещены в 18 оперативно открытых временных пунктах проживания. Жертв, к счастью, удалось избежать. Смерть 47-летней женщины в Шилке 9 июля, как сообщили в местной полиции, не была связана с затоплением.

И все же у читинцев осталось много вопросов к действиям местных властей. Первый — почему не было должного оповещение о надвигающейся стихии. Второй — почему градоначальник вышел из отпуска только на четвертый после начала потопа. Как пишут местные журналисты, читинцы даже перешли к акциям неповиновения, не пропустив грузовик с грунтом к дому главы Читы Михалёва. Мол, у тебя город утопает, а ты только о своих хоромах думаешь.

Гаражный кооператив в Чите. Фото сайта "Вечорка"

Гаражный кооператив в Чите. Фото сайта "Вечорка"

В пятницу, 13 июля вода в Чите стала убывать, но горожане опасаются, что это не конец наводнения. К вечеру снова зарядили ливни и, главное, не прекращаются дожди в верховьях Ингоды, откуда, набирая силу по пути, и обрушиваются на город мощные потоки воды.

- В 1991 году вслед за первой волной наводнения пришла вторая, более сильная. Как бы на этот раз такого не случилось, — беспокоится старожил Юрий Черепанов. - Все решится за три дня. Или вода совсем уйдет, или нас ждут новые, еще более тяжелые испытания.

Один из жилых районов Читы. Фото сайта "Вечорка".

Один из жилых районов Читы. Фото сайта "Вечорка".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
На финал ЧМ-2018 приедут не более 10 руководителей иностранных государств
Трамп не ждет много от встречи с Путиным, но готов к «удивительному» исходу
Мэй и Трамп договорились вести диалог с Россией и противостоять «подрывающим демократию действиям»
Режиссером сольника о "Черной вдове" станет Кейт Шортленд
МИД РФ: Лавров пока не готов дать ответ на приглашение посетить Грецию
Трамп назвал темы переговоров с Путиным
В МИД России выразили протест послу Греции в связи с высылкой российских дипломатов
«Банальная отработка политического заказа»: МИД РФ ответил на обвинения Польши по расследованию смоленской авиакатастрофы
Суд Греции постановил выдать россиянина Александра Винника Франции
В Еврокомиссии объяснили "пьяную" походку Юнкера на саммите НАТО
Россельхознадзор ограничил поставки с ряда предприятий в страны ЕАЭС
В аэропорту Внуково в Москве открыли капсульный отель
Бывший охранник Усамы бен Ладена был депортирован из Германии в Тунис
"Хайли лайкли": Лавров оценил политику Запада в отношении России
Египет намерен запретить своим гражданам посещать пляжи с иностранными туристами
Порошенко отказался комментировать «зависимость» Германии от России
Следственный комитет подготовил в Уголовный кодекс РФ две новые статьи о врачебных ошибках
МИД РФ заявил, что вопрос о созыве совета Россия - НАТО пока не стоит
МИД РФ: Путин и Макрон обсудят на встрече двусторонние и международные вопросы
В Лондоне запустили в небо шестиметровую фигуру Трампа в виде злого малыша
Москвичи смогут бесплатно проверить своё здоровье в 10 парках города
«Чистой воды идеология»: Лавров прокомментировал слова Трампа о зависимости ФРГ от России
Тегеран назвал условия ухода иранских военных советников из Ирака и Сирии
На время саммита России и США Финляндия возобновляет контроль на своих внутренних границах с Евросоюзом
В МИД Польши сообщили о нападении на польского дипломата в России
В Кремле пообещали рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании