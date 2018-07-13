2018-07-13T17:18:21+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Уилл Смит: "Я очень давно работаю актером. Неймар – суперактер, поверьте мне"

Голливудская суперзвезда будет в числе тех, кто закроет чемпионат мира по футболу 2018 в воскресенье, 15 июля
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Уилл Смит вместе Ники Джемом и албанской певицей Эрой Истрефи исполнят официальный гимн турнира. Фото: Михаил Метцель/ТАССУилл Смит вместе Ники Джемом и албанской певицей Эрой Истрефи исполнят официальный гимн турнира. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Церемония закрытия ЧМ-2018 будет такой же короткой, как и та, что открывала турнир месяц назад. Непродолжительное, но как обещают организаторы, яркое шоу, начнется за полчаса до начала финального матча, то есть 15 июля в 17:30. Перед тем как сборные Франции и Хорватии разыграют Кубок мира, актер Уилл Смит вместе Ники Джемом и албанской певицей Эрой Истрефи исполнят официальный гимн турнира.

А за два дня до финала Уилл Смит со своими партнерами по выступлению делился теми моментами ЧМ-2018, которые восхитили их больше всего.

- Я был в восторге от игры вратаря сборной Хорватии! - заявил Смит. - В матче против России он получил травму, и я думал, что все, он уйдет с поля. Но он наплевал на травму, встал, отразил несколько ударов, а потом и стал героем в серии пенальти. Я смотрел и не верил своим глазам!

Еще Уилл Смит жалел, что в России не играет его сборная США, и говорил, что и за кого ене болел. Хотя выделил одну команду.

- А из тех, кто здесь играл, мне нравится сборная Бразилии, - заявил Смит. Еще бы - в той команде выступает Неймар, пожалуй лучший актер современного футбола, способный пантомимой показать адские муки. И Смит отдал должное бразильцу:

- Я очень давно работаю актером. Неймар – суперактер, поверьте мне.

Но как ни странно «человек в черном», назвал любимым футболистом не нападающего сборной России.

- Я обожаю Криштиану Роналду! Я думаю, что это самый крутой футболист в мире! У него безупречный вкус, стиль. Посмотрите, как он ведет себя, как играет, как общается со всеми. А еще мне нравится Кэйсуке Хонда из сборной Японии. У него щедрое сердце, он свой парень в доску.

И вот это уже было странно. Потому что Кейске Хонда играл в России несколько лет в ЦСКА. Все знают, что более закрытого легионера в российском футболе не было, и вряд ли будет.

А в воскресение на финале, помимо Смитта: будет полно VIP-персон. Главный матч чемпионата мира посетят много высокопоставленных чиновников. Ожидается, что будет президенты примерно 12 стран. Уже известно, что помимо Владимира Путина на матче планируют болеть за свои сборные глава Франции Эмманюэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая, кажется, старается не пропускать ни одного матча «шашечных». Так что в правительственной ложе будет шумно.

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