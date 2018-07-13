Ирина Шейк рассказала, почему ее критиковали за «не модельные формы» и как она проводит время с Брэдли Купером

СЕГОДНЯ 16:59 2018-07-13T17:09:22+03:00

Ирина призналась, что никогда не думала, что когда-то будет жить в США и что ее жизнь сложится настолько круто Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Ирина Шейк часто появляется на обложках глянцевых журналов, но нечасто при этом дает откровенные интервью, где, в том числе, рассказывает о своей личной жизни. Вот журналистам ES Magazine удалось уговорить русскую топ-модель немного рассказать о начале карьеры и о личной жизни сейчас. Ирина призналась, что никогда не думала, что когда-то будет жить в США и что ее жизнь сложится настолько круто. Ведь детство Шейк было вовсе не таким безоблачным. Мама воспитывала ее и сестру одна после смерти мужа. Работала на двух работах, чтобы поднять двух дочек.

«Я даже не представляла, что значит быть моделью. Соглашаясь поработать во Франции, мне казалось, что я просто сделаю снимки для каталога и финансово помогу своей семье. Я тогда совершенно не говорила по-английски», — призналась Ирина.

Ирина Шейк часто появляется на обложках глянцевых журналов

Жить будущей топ-модели в начале карьеры приходилось в тесной парижской квартире вместе с другими девушками, мечтающими о славе и мировых подиумах. «У нас было всего 40 евро на неделю, и по воскресеньям мы вместе покупали рис и если только его, потому что на другое денег не оставалось. Было тяжело, но весело», —призналась русская красавица..

Ирина Шейк также рассказала журналистам о насмешках, которые она постоянно слышала от более опытных манекенщиц. Ее критиковали за слишком пышные (по модельным меркам) формы и смуглую кожу, из-за чего даже некоторые Дома моды отказывались с ней сотрудничать. Однако трудности, как признается Шейк, заставили ее понять, что «ничего в этой жизни не дается легко». В заключении интервью модель также намекнула на то, что в отношениях с Брэдли Купером у нее сейчас все хорошо, а свободное от работы время она проводит «как все нормальные люди».