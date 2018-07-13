Астероид, с которым Земля разминулась в прошлом году, прилетал не один

СЕГОДНЯ 17:10 2018-07-13T17:15:28+03:00

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Команды трех крупнейших в мире радиотелескопов включились в наблюдения за астероидом 2017 YE5, который 21 июня 2017 года пролетел в 6 миллионах километрах от Земли — это 16 расстояний до Луны. Астрономы радара НАСА в Калифорнии (NASA's Goldstone Solar System Radar — GSSR), обсерватории в Пуэрто Рико (Arecibo Observatory in Puerto Rico) и обсерватории в Западной Вирджинии (Green Bank Observatory - GBO) сумели получить изображения небесного гостя, из которых стало ясно: астероид — двойной.

Астероид 2017 YE5 крутится в окрестностях нашей планеты по эллиптической траектории.

Глыба астероида 2017 YE5 вращаются друг относительно друга.

Считалось, что на нас летела одна глыба размером почти в километр. А их было две. Почти по километру каждая — точнее, по 900 метров в поперечниках. Как сообщает НАСА, глыбы вращаются друг относительно друга, делая один оборот примерно за 24 часа. Свет отражают плохо — будто бы они черные, как уголь. Из чего конкретно состоят, пока неизвестно. Анализ собранных данных продолжается.

На снимке астероид 2017 YE5, когда его обнаружили, не выглядел двойным.

По свидетельству астрономов, двойные астероиды — бинарные, по-научному, не редкость. Таких примерно 15 процентов среди опасных космических глыб — тех, у которых поперечник более 200 метров. Но 2017 YE5 отличается от них. Как правило, в «комплект» бинарного астероида входит один крупный объект и другой мелкий. Астероид, обследованный ныне, состоит из двух глыб одинакового размера.

Защититься от двойного удара, если возникнет такая угроза, будет куда сложнее. Если вообще возможно.

Астероид 2017 YE5 вряд ли окажется в окрестностях нашей планеты в ближайшие 170 лет. Тем не менее он считается околоземным, а стало быть, представляющим опасность. Не только теоретическую.

Кстати, недавно ученые продемонстрировали, что ракета с ядерным зарядом может стать эффективным оружием против астероидов в несколько сотен метров в поперечнике. Подробности их экспериментов тут:

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