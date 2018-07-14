В Гватемале задержали подлодку с партией кокаина в пакетах с Неймаром

СЕГОДНЯ 08:20 2018-07-14T08:22:42+03:00

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Необычную партию наркотиков накрыли на днях полицейские из Гватемалы. Мало того, что преступники перевозили ее на самодельной подводной лодке, так еще и кокаин был упакован в обертку, явно рассчитанную на фанатов футбола. Сейчас весь экипаж наркосудна, состоящий из трех человек, задержан и допрашивается следователями.

Как сообщили в гватемальской полиции, все 800 килограмм кокаина были расфасованы в пакеты с изображением нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара, который на прошедшем мундиале выступал за сборную Бразилии. Причем игрок был одет в форму "Барселоны", за которую он выстegал раньше в 2013-017 годах. Это не первое "футбоьное" прикрытие для перевозки дурманящего зелья - в июне этого года в Аргентине нашли наркотики внутри пластмассовых сувениров в форме Кубка мира по футболу, а в 2010 году колумбийские "барыги" вообще слепили этот кубок целиком из 11 килограмм кокаина.

В качестве транспорта наркоторговцы надеялись использовать небольшую подлодку Фото: Ministerio Público de Guatemala

Кстати, использование субмарин давно уже не новость среди колумбийских наркобаронов. Впервые подобный аппарат обнаружили в 1993 году, а потом военные и полицейские регулярно находили подлодки, принадлежащие преступникам. "Неймаровское" судно еще относительно небольшое - встречаются и экземпляры, которые могут взять на борт по 10-12 тонн белого порошка.

В подобных "посудинах", плавать, однако, совсем не просто. Обычно в лодке нет ни умывальника, ни гальюна, а питаться приходится сухими полуфабрикатами. С кроватями тоже туго, матросы между сменами дремлют сидя. Но хуже всего то, что отсутствует циркуляция воздуха, и в результате в помещении лодки почти непрерывно стоит смрад, отравляющий все вокруг. Люди в буквальном смысле напоминают живых трупов - мерзкий запах и постоянная духота выматывают даже самых выносливых членов команды. При этом весь экипаж вынужден постоянно быть начеку, чтобы не попасться военным и береговой охране и в то же время умудряться держать курс, имея в своем распоряжении только компас. Если же уйти от преследования не удается, то у моряков "наркофлотилии" есть свой проверенный способ решения проблемы - затопление подлодки. Поиски и подъем субмарины с большой глубины требуют больших материальных затрат, поэтому американские власти предпочитают не заниматься этим делом.