Пятница, 13-е: ночь бесстрашных абитуриентов

СЕГОДНЯ 15:45 2018-07-14T16:36:50+03:00

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Эту пятницу, 13-е мы, как разумные люди, собирались от греха подальше провести дома. Но не тут-то было. В восемь вечера пришлось ехать в Московский городской педагогический университет…

В вуз почти что ночью? А почему бы нет? Тем более, что компания предполагалась веселая – зомби из приемной комиссии и вурдалаки из абитуриентов. МГПУ креативил - здесь объявили акцию «Ночь в приемной комиссии».

Обычно прием документов у абитуриентов - дело серьезное, бюрократическое. А тут сотрудники приемной комиссии бродят с выбеленными лицами и с нарисованной паутиной вокруг глаз.

Проблема была только одна: не испугаются ли абитуриенты? Ректор МГПУ Игорь Михайлович Реморенко, хмыкнув, говорит: «Я удивлюсь, если вообще хоть кто-нибудь придет».

Во дворе перед зданием приемной комиссии, вопреки ожиданиям, толпится народ. И смотрит фильм «Дом удивительных детей мисс Перегрин». У многих в руках бутылки с пивом. Говорят, что безалкогольным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660186" frameborder="0"></iframe> У входа в МГПУ.Александр МИЛКУС

В самой приемной комиссии было тихо, как в морге. Только в дальнем конце наблюдалось оживление – в 9 вечера в университет решился принести документы первый рисковый абитуриент. Он сидел за столом в окружении студентов и преподавателей, и выглядел очень бледно. У нас спросили не знаем ли некую Барабошкину. И тут же потеряли к нам интерес.

Мы поинтересовались у преподавателя - раз такой день нельзя ли поступить на психолого-паталогоанатомический факультет. Она ответила сразу и бойко:

- Пока нет. Но мы подумаем над такой специальностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660187" frameborder="0"></iframe> Девушка на приёмной комиссии.Александр МИЛКУС

И тут пришли мама с дочкой.

- Не побоялись так поздно нести с документами?

Дочь улыбается, мама отвечает за нее:

- А она родилась в пятницу, тринадцатого. Это наш счастливый день!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660190" frameborder="0"></iframe> Девушка с мамой на приёмной комиссии.Александр МИЛКУС

Время приближалось к 23.00. Кино сменилось музыкой. Сотрудники приемной комиссии развлекались, печатая талоны для поступающих. Время от времени абитуриентов приглашали к столу номер 26. Словно, все остальные двадцать пять были заняты.

За 26 столом сидела женщина, которая очень хотела выйти покурить. Но не могла – ждала своего абитуриента. И дождалась. В здание приемной комиссии вошли Миша и Женя. Девушка собиралась подавать документы, парень ее подстраховывал. Женя рассказала, что документы в МГПУ решила подавать, когда узнала об акции «Ночь в приемной комиссии»:

- Весело и смело. Не каждый университет решится на такое.

- Почему не пришли утром, как нормальные люди?

- Дела, - вздохнула девушка, - Дела-а-а.

И посмотрела на Мишу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660189" frameborder="0"></iframe> Талисман девушки - её фотография.Александр МИЛКУС

Студенты из приемной комиссии нашли себе развлечение, лопая шарики, которыми были украшены стены корпуса. Шарики были бело-черные и разрывались с оглушительным треском. Наконец, на них прикрикнул кто-то из взрослых и нам включили фильм: «Фантастические твари и где они обитают».

В начале первого из темноты переулка вышли два парня и девушка. Выглядели они очень подозрительно.

- Мы – поступать! – сказали они. И сели с нами на скамейку досматривать кино.