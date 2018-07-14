Церковь разрешила отпевать некрещеных младенцев

СЕГОДНЯ 16:22 2018-07-14T16:51:23+03:00

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В субботу в Екатеринбурге впервые заседал Священный Синод в связи со столетней годовщиной гибели царской семьи. С 13 июля здесь проходят "царские дни" с множеством памятных мероприятий, а главное же произойдет в ночь с 16 на 17 июля, когда Романовых расстреляли в подвале Ипатьевского дома. Патриарх Кирилл совершит ночную литургию и возглавит крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Ожидается, что сто тысяч человек пройдут пешком в эту ночь около 20 километров.

Никаких решений по идентификации "екатеринбургских останков" церковь пока не приняла. Напомним, в 2007 году на Старой Коптяковской дороге были найдены останки предположительно Великой княжны Марии и царевича Алексея, а в 2015 году стартовало новое следствие по делу о гибели Романовых. С чистого листа и на сей раз при активном участии церкви.

- Тема не сходит с повестки дня. Церковная комиссия работает. Но никто не говорил о том, что решение по останкам будет приурочено к какой-то круглой дате. Даже такой важной, как столетие расстрела. Мы ждем окончательных выводов. Когда они будут предоставлены церкви, Патриарх озвучит их Архиерейскому Собору. Все идет своим чередом, - подвел итоги Синода пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.

Очередной Архиерейской Собор должен заседать только через два года, но при необходимости его проведут и раньше.

Важное решение сегодняшнего Синода - появление чина отпевания некрещеных младенцев.

- До нынешнего момента в нашей церкви не было такой возможности. Богословское понимание состояния души умершего некрещеного младенца до конца не определено. Отпевание связано с молитвами о прощении грехов усопшего, о милости стороны Бога, и это нельзя отнести к некрещеным младенцам, - пояснил отец Александр. - Сегодня же был официально учрежден чин поминовения некрещеных младенцев - это богослужение утешения и любви по отношению к его близким, просьба к Богу об упокоении без молитвы о прощении грехов. Чин будет опубликован и должен использоваться во всех храмах Русской православной церкви. Ранее был принят чин утешения родных, чьи родственники совершили самоубийство.

Еще одна тема заседания - отмечаемое 28 июля 1030-летие Крещения Руси. Впервые в истории Патриарх совершит праздничную литургию в Кремле под открытым небом. А далее от Соборной площади пройдет крестный ход до памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме. Традиционный молебен на Владимирской горке запланирован и в Киеве.

- Священный Синод выразил обеспокоенность в связи с попыткой разрушения единства канонической церкви на Украине. Мы знаем, как политики разных мастей пытаются поколебать единство церкви и устроить неестественные формы церковного устройства, как верующие подвергаются нападениям и поношениям, - напомнил пресс-секретарь Патриарха и процитировал обращение Синода на эту тему. - Мы верим, что никакое давление извне не сможет разрушить священные узы Христовой любви, объединяющей нас в единое тело церкви. Мы верим, что наша общая молитва поможет преодолеть все испытания, сохранить чистоту православной веры и верность канонической правде.

Екатеринбург.

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