Экологические рекорды Магнитки

СЕГОДНЯ 16:55 2018-07-14T16:58:47+03:00

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Президент России Владимир Путин поблагодарил трудовой коллектив Магнитогорского металлургического комбината за активное участие в мероприятиях Года экологии. Благодарственное письмо было торжественно передано представителям компании в ходе празднования Дня металлурга.

Такие грамоты получили, помимо ММК, еще лишь четыре предприятия: «Газпром», «Норильский никель», «Автодор» и РЖД.

Построенная за рекордные три года посреди уральской степи, Магнитка, отмечающая в этом году 85-летний юбилей сталеплавильного производства, привыкла за десятилетия своей истории ставить рекорды. Недаром в годы Великой Отечественной войны броня каждого второго советского танка была произведена из магнитогорской стали.

В наши дни одной из самых серьезных проблем, стоящих перед государством, является снижение экологической нагрузки на окружающую среду: не случайно Владимир Путин назвал это «одной из приоритетных общенациональных задач». К решению этой задачи Магнитка подошла со свойственным ей размахом: в 2017 году на природоохранные мероприятия компания потратила рекордные 4 млрд рублей.

В частности, в результате реализации 31 природоохранного проекта снижение выбросов в атмосферу сократилось на 2,53 тыс. тонн в год. В планах компании до 2025 года – уменьшить комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске в три раза. Также в 2017 году ММК реализовал 15 мероприятий по охране водных объектов, что обеспечило сокращение сбросов загрязняющих веществ почти на 700 тонн в год. А уже через три месяца будет завершена реконструкция системы оборотного водоснабжения ММК: на практике это означает строительство дамбы, которая позволит полностью исключить сбросы в реку Урал. Общие вложения компании в водоохранные мероприятия в 2015-2018 годах составили 3,8 млрд рублей.

Однако на достигнутых рекордах Магнитка останавливаться не собирается. «Экологическая программа ММК рассчитана до 2025 года, и на ее реализацию будут направлены десятки миллиардов рублей», - говорит председатель совета директоров ММК, член бюро правления РСПП Виктор Рашников. Если раньше компания оценивала свои расходы на экологию до 2025 года в 36 млрд рублей, то сейчас эта цифра скорректирована до 38 млрд рублей.

Прошли те времена, когда черная металлургия требовала односторонних уступок от природоохранной повестки. Сегодня зеленые технологии идут бок о бок с повышением производительности труда и эффективности бизнеса, и Магнитка находится в числе лидеров по внедрению наилучших доступных технологий.