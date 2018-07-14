Тибо Куртуа: "Это - главная победа в истории бельгийского футбола"

СЕГОДНЯ 21:35 2018-07-14T21:41:11+03:00

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Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа на этом чемпионате мира проявил себя с самой лучшей стороны. Он не раз своими сейвами спасал команду от верных голов. А в поединке за 3-е место помог команде одержать главную на данный момент победу в истории футбола маленькой Бельгии. После матча в микст-зоне он поделился эмоциями от встречи на стадионе "Санкт-Петербург".

- Сегодня нам удалось отлично сыграть. Однако, к сожалению, мы до этого уже уступили в полуфинале. Хорошо, что выиграли в сегодняшней игре и смогли завоевать бронзовые медали.

- А можете ли высказать, что это - главная победа в истории бельгийского футбола?

- Да, потому что это наше наивысшее достижение на чемпионатах мира, у нас команда победителей. Сейчас мы счастливы, но через два года на чемпионате Европы мы хотим добиться большего, как и на следующем мировом первенстве. Такие турниры всегда преподносят неожиданности, вспомните вылет Германии из группы.

- Для вас лично же этот турнир получился удачным. Согласны?

- Я сам старался подойти к чемпионату мира в лучшей форме и по ходу турнира чувствовал себя отлично.

- Сейчас у Бельгии на подходе молодежь. Это поколение игроков, которым сейчас еще нет 23 лет, оно, как думаете, сможет усилить команду через 4 года на чемпионате мира-2022 в Катаре?

- Думаю, да, будут те, кто сможет подтянуться к национальной команде. У нас хорошее молодое поколение. Посмотрите хотя бы на молодого Юри Тилеманса, о котором два года назад еще никто не знал. Сейчас же это прекрасный игрок.

В последней игре чемпионата мира по футболу 2018 завтра, 15 июля, сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2018 с командой Ховратии. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники".