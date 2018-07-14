Сердце чемпионата – добровольцы: накануне финала в Самаре устроили праздник волонтерам ЧМ-2018

14 Июль 22:50 2018-07-14T22:58:40+03:00

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В пятницу, 13 июля, “большое спасибо” сказали самарским волонтерам. Праздник в честь добровольцев чемпионата проходил на площади имени Куйбышева.

- Гости из разных стран отмечают высокий уровень организации чемпионата мира по футболу в России и в Самаре, и в этом ваша огромная заслуга! - обратился к волонтерам врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. - Именно вы своим профессионализмом, гостеприимством и радушием создали атмосферу праздника в нашем городе. Вы стали одной большой классной командой. Спасибо вам за то, что вы сделали, люди будут вспоминать этот праздник с теплотой в сердце. А вам мы предложим участие в других интересных проектах.

С любовью вспоминать большой футбольный праздник будут и сами волонтеры. Так Анастасия Сафронова в 17 лет впервые приняла участие в столь масштабном событии и очень этому рада.

- Я была тимлидером информационных стоек на фестивале болельщиков FIFA. У меня накатывают слезы счастья, когда я вспоминаю эти дни, - не сдерживая эмоций, рассказывает волонтер. - Запомнился каждый день! Я очень рада, что была волонтером ЧМ-2018. Хочу и дальше быть добровольцем!

В благодарность глава области вручил волонтерам почетный знак “За участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в Самаре”. Прощаясь, волонтеры повязали разноцветные ленточки на бейджи тех, с кем успели подружиться, работая на чемпионате, и ещё раз устроили праздник, на этот раз для себя.