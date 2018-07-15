На Кубе скоро начнется НЭП

СЕГОДНЯ 07:20 2018-07-15T07:34:30+03:00

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Глобальные изменения ждут одну из последних социалистических стран мира. Как сообщает официальная газета местной компартии "Гранма", в проекте новой конституции, будет введено понятие, которые на первый взгляд является чуждыми последователям идей Маркса и Ленина - "частная собственность".

Предполагается, что вся крупная промышленность останется в руках "народа" (то есть государства), но в то же время, как пишет газета, в основной закон "будет добавлена статья о признании роли рыночной экономики и новых форм собственности, в том числе и частной". Кроме того, "в конституции будет отмечена с соответствующими гарантиями важность иностранных инвестиций для развития национальной экономики". Тем не менее пассаж о социалистической сущности республики никуда не денется, да и компартия останется "руководящей силой" общества и государства. Скорее всего, скоро Куба будет чем-то напоминать Советскую Россию времен новой экономической политики (НЭП). Тогда в 1921-1931 годах были частично разрешены рыночные отношения и существовали различные формы собственности, а часть предприятий вообще была отдана иностранцам в форме концессий.

Путь, по которому идет Гавана, был придуман не вчера, а является частью долгосрочной стратегии руководства. Например, с момента принятия в 2014 году закона об иностранных инвестициях в стране зарубежным бизнесом было создано 110 компаний, правда большая часть из них была организована совместно с кубинскими госорганами. В то же время после разрешения индивидуального предпринимательства в 2008 году доля "частников" уже выросла до 13 процентов всего трудоспособного населения Кубы (около 591 тысячи человек).

Помимо частной собственности Остров свободы ждут и другие реформы. Например, появятся новые высшие должности - президент, вице-президент и премьер-министр. Президент будет избираться Национальной ассамблеи народной власти из числа своих депутатов на пять лет, но не сможет занимать пост более двух сроков. Сейчас главой государства является председатель Государственного совета Кубы

Кроме того, в конституции сохранится право на свободу вероисповедания, и будет добавлен пункт, запрещающий дискриминацию по половой ориентации, хотя не ясно, означает ли это признание однополых браков, за которое борются местные активисты-гомосексуалисты. Но помимо ослабления контроля предполагаются и новые ограничения: возможно, кубинцам запретят иметь второе гражданство.

О планах переписать основополагающий закон объявил еще Рауль Кастро до того, как оставил свой пост главы государства, но реальная работа в этом направлении началась в июне этого года, когда стала функционировать парламентская комиссия из 33 депутатов, которая должна будет подготовить к 21 июля проект реформы. Именно в этот день начнется заседание Национальной ассамблеи народной власти, рассматривающей документ.

Главная идея грядущих изменений - увеличить экономическую и социальную открытость острова, сохранив при этом основные принципы социализма. При этом за процессом присматривает "старый коммунист" - сам бывший глава государства и все еще лидер местной компартии Рауль Кастро, который и возглавил парламентскую комиссию. А председатель госсовета Мигель Диас Канель в свою очередь пообещал, что "нововведения учтут принципы гуманистической и социальной справедливости, которые составляют нашу политическую систему".

Проект документа состоит из преамбулы и 224 статей, разделенных на 11 разделов, 24 главы и 16 частей. Конституция Кубы была принята в 1976 году и с тех пор дважды корректировалась. Поправки в основной закон вносились в 1992 и 2002 году, когда социалистический строй был назван "неизменным и безвозвратным".

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