Андрей Дементьев мистически боялся своего девяностолетия

СЕГОДНЯ 01:03 2018-07-16T00:01:55+03:00

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Накануне дня рождения Андрея Дмитриевича мы поговорили с его вдовой Анной Пугач. Она была женой, надежным тылом и верным другом последние двадцать два года, хотя познакомилась с Дементьевым значительно раньше, в середине 70-ых годов, когда он был женат на другой женщине.

- Андрей был очень правильный, с традиционными семейными ценностями. Но с переездом в Москву (до 39 лет Дементьев работал журналистом в Твери – Ред.) обрел другой статус и другой круг общения. Вначале он работал инструктором в отделе пропаганды ЦК ВЛКСМ, в 1972-м году писатель Борис Полевой пригласил его своим замом в журнал «Юность». А через два года в журнал пришла работать и я. В то время я была студенткой журфака.

В Дементьеве было столько силы и молодости, что среди женского состава «Юности» всегда была борьба за его внимание. Он хорошо выглядел, был очень спортивный, модно одет. По запаху дорогого парфюма можно было определить, в редакции Дементьев или нет. Быстрой, летящей походкой он вихрем проносился по редакции. Был очень фотогиничен и вел несколько популярных передач на телевидении. Борис Полевой однажды ему сказал: «Андрей, мы хотели бы вас видеть не только на экране, но и на работе». Конечно, он мне нравился, хотя в то время ему было под 50 лет.

Андрей Дементьев - Я ненавижу в людях ложь....

- И у него была жена…

- Женщина, которая хочет оставаться с таким мужчиной, как Андрей, тоже должна расти вместе с ним. Его жена работала врачом в Твери, а когда они переехали в Москве стала домохозяйкой, занималась ребенком. На всех публичных мероприятиях Андрей Дмитриевич появлялся один.

Андрей Дементьев с супругой АннойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как вам удалось его покорить?

- У нас были общие интересы, связанные с работой. Я была литсотрудником «Юности», Андрей Дмитриевич – вначале заместителем, а потом главным редактором журнала. Объединяла нас романтически наивная провинциальность: я приехала в Москву из Коломны, он из Твери. В конце 80-ых я возглавила его избирательную команду, когда он баллотировался в Верховный Совет СССР. А когда в начале 90-ых случился конфликт в журнале «Юность» и Андрею пришлось с работы уйти, дома его не поддержали. Любому мужчине важно иметь надежный тыл. Я ушла из журнала вместе с ним, стала опорой в переломный момент.

- До этого у вас была романтическая поездка в Париж?

- С перестройкой началось возвращение в Россию эмигрантской литературы, писателей-диссидентов. И вот в Париж должна была лететь российская делегации от общества Дружба. Ее состав утверждала Валентина Терешкова. Я пришла к ней на прием, объяснила, что нам с Дементьевым обязательно нужно лететь, чтобы встретиться с писателями-эмигрантами, выступить на радио «Свобода». Она выслушала и обещала подумать. А спустя несколько дней мне позвонили ребята, которые формировали делегацию, и сказали, что Терешкова велела включить в делегацию Дементьева, а вот «этой Пугач», чтобы рядом с ним не было. Она по-женски почувствовала то, чего я еще не понимала. Сейчас мы с Валентиной Владимировной дружим и эту историю вспоминаем со смехом. Но тогда во мне был такой задор и энергия, что вопреки всем запретам мне удалось попасть в ту поездку. Осенний Париж нас окончательно сблизил с Андреем Дмитриевичем.

- Я читала, что он ушел к вам «с одним чемоданом», все оставил прежней семье…

- Весь его багаж состоял из зубной щетки, пары рубашек и бритвы. Уйти из семьи ему было очень сложно. Он переживал. Когда переехал ко мне, несколько раз случались сердечные приступы. Ему было уже 67 лет. Он оставил квартиру, машину своей жене Галине. Ему было неуютно после жизни в центре Москвы переехать в мой панельный дом у метро «Молодежная». У меня даже не было телевизора, а он любил смотреть. Первой нашей совместной покупкой был телевизор. Я понимала, на какие жертвы он пошел ради меня, и очень старалась создать уютный быт.

- Дементьев на тридцать лет старше вас. Разница в возрасте вас не смущала?

- С ним было интересно и легко. Я ни разу не видела, чтобы он натужно работал или были муки творчества, когда он писал стихи. Почти в 70 лет он начал работать корреспондентом российского телевидения в Израиле. И я вместе с ним. Никакой разницы в возрасте не чувствовала. У него был огромный жизненный ресурс. И хорошая генетика, он очень следил за собой. Но мистически боялся своего 90- летия. Его отец и мать не дожили до этой даты несколько месяцев. Когда он лежал в больнице, он на эту тему говорил.

Андрей Дементьев считается одним из самых видных советских поэтов второй половины XX векаФото: Борис КУДРЯВОВ

- Так что же случилось в июне, когда Андрей Дмитриевич попал в Боткинскую больницу?

- В мае мы вернулись из Израиля, где ему делали стентирование сосудов, у нас была медицинская страховка. После этого он чувствовал себя неплохо, участвовал в концертах, выступал на книжной ярмарке, общался с читателями, продолжал вести авторскую программу «Виражи времени» на «Радио России». Готовился к юбилею. Но мне показалось, что Андрей неважно выглядит, и мы поехали в Боткинскую больницу провериться. У него был низкий гемоглобин, врачи предложили остаться под наблюдением. В больнице ему сделали переливание крови. Зачем это было нужно, я до сих пор не понимаю. После этой процедуры начался гепатит, проблемы с печенью, с почками. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. На мои недоуменные расспросы, врачи разводили руками: «Что вы ходите – возраст. Ваш муж еще хорошо сохранился». Не сомневаюсь, они старались, Андрея смотрели доктора наук, собирали консилиум, но сам подход к лечению… Из Тель-Авива срочно прилетели трое врачей, привезли с собой медицинские инструменты, речь шла о перевозке Андрея в Израиль. Но в больницу их не пустили, не дали познакомиться с результатами обследований. Я не могла понять почему? И вообще, что произошло? До сих пор мучаюсь этим вопросом...

ПАМЯТЬ

"Я хочу, чтоб жили лебеди": ушёл человек-эпоха Андрей Дементьев

Евгения КОРОБКОВА

Моему поколению он известен по передаче «Виражи времени», которую он много лет вёл на Радио России. В заставке передачи непременно звучало его стихотворение «Никогда, никогда ни о чем не жалейте» в авторском исполнении. Очень правильное, щегольское, с эффектным финалом:

«Пусть другой гениально играет на флейте, но ещё гениальнее слушали вы». Этот финал извинял куда как менее удачные строки «как записку из прошлого грусть свою скомкав, с этим прошлым порвите непрочную нить» (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Андрей Дементьев: Мое правило - никогда никому не завидовать

- Всегда жил и живу без зависти, в добре, поэтому у меня все так и складывается. Я много лет отдал журналу «Юность» и всегда радовался, когда мы открывали новые таланты, когда кто-то написал замечательную повесть, роман, стихи. Не мучился завистью: «Ах, он написал лучше, чем я!» Я получал удовольствие как читатель. И всегда радовался удачам коллег (подробности)