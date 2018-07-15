2018-07-15T14:36:28+03:00
В мире

В доме отравленного в Эймсбери нашли загадочную бутылку

Полиция утверждает: в емкости хранили опасное нервно-паралитическое вещество, которым могли отравить и Скрипалей в Солсбери
Мария БЕРК
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Полиция по-прежнему не снимает оцепление вокруг дома пострадавшего в Эймсбери.Полиция по-прежнему не снимает оцепление вокруг дома пострадавшего в Эймсбери.Фото: REUTERS
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Спецслужбы Великобритании отыскали в доме 45-летнего Чарльза Роули, отравившегося неизвестным веществом, подозрительную бутылку. В ней, как утверждает Скотланд-Ярд, найдены остатки нервно-паралитического вещества, которым якобы был отправлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия (кто это сделал и зачем - до сих пор не ясно, хотя власти Британии сразу же после происшествия бездоказательно обвинили во всем Россию).

Напомним, 30 июня в небольшом доме в Эймсбери (располагается по соседству с печально известным Солсбери) полиция обнаружила без сознания 44-летнюю Дон Стерджесс и ее спутника Чарли Роули. Полиция объявила, что пара находится под воздействием того же вещества, что и Скрипаль. А уже 8 июля СМИ сообщили о смерти Стерджесс. Состояние Роули врачи оценивают как тяжелое. Хотя это не помешало следователям допросить его.

Дона Сторджесс Фото: СОЦСЕТИ

Дона СторджессФото: СОЦСЕТИ

Полицейские изъяли таинственную бутылку еще 11 июня и отправили ее в секретную химическую лабораторию в Портон-Дауне. (тоже находится рядом с Солсбери) Исследования подтвердили опасения — в бутылке действительно содержалось нервно-паралитическое вещество. Теперь Скотланд-Ярду предстоит выяснить, как емкость попала в дом к Роули и сколько времени она там находилась.

Полиция по-прежнему не снимает оцепление вокруг дома пострадавшего в Эймсбери, опасаясь, что помимо бутылки могли быть и другие источники заражения. Впрочем следователи успокаивают местное население - риск новых отравлений в Эймсбери и Солсбери минимален.

В расследовании заняты более сотни сотрудников контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда и полицейские из графства Уилтшир. На этой неделе в Великобританию для участия в расследовании прибудут независимые эксперты из Организации по запрету химического оружия (ОЗХО).

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«Ну дела! У нас теперь травят налево и направо», - отпускает язвительное замечание в вагоне лондонской подземки пожилой британец, показывая спутнице газету. Я сижу рядом и, скосив взгляд, вижу набранный огромными буквами заголовок на обложке: «Новичок» возвращается!» Да, эту новость здесь сейчас обсуждают все - в городке Эймсбери обнаружились новые жертвы того самого яда, который, по версии британского следствия, чуть не унес жизни бывшего английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Кстати, оба города - Эймсбери и Солсбери - разделяет всего десяток километров (подробности)

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