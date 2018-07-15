Саммит Трампа и Путина: За пивом проще договориться!

СЕГОДНЯ 14:40 2018-07-15T14:46:33+03:00

Корреспондент «Комсомолки» попробовал финское пиво, посвященное встрече лидеров двух стран, которая пройдет сегодня в Хельсинки

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Золотое, слегка мутное, пенная шапка маленькая. Вкус хмельной, не горчит, запах с легкими нотками фруктов, скорее всего — цитрусовых. Крепость — 4,7 градуса. Неплохой премиальный лагер по 3 евро 49 центов (около 250 рублей) за бутылочку в 0,33 литра.

С финским приятелем Пеккой мы пробуем хит сезона - крафтовое пиво «Давай уладим это по-мужски», выпущенное лимитированной серией накануне встречи в Хельсинки президентов России и США. Купить его было непросто: на всю Финляндию выпустили всего 10 000 бутылок. Продать финну пиво в жару вообще несложно, поэтому поступивший в продажу 9 июля напиток размели в считанные дни. Большей частью, на сувениры. Вечером в пятницу его уже было не найти, но мы сумели отыскать в небольшом магазинчике на окраине города финской столицы. Чтобы досталось и другим, взяли по одной бутылке. Нам же только попробовать!

Пекка — бизнесмен и смотрит на мир по-фински прагматично. Он рассказывает, что микропивоварня, выпустившая колекционную серию, замечательно раскрутилась за счет Путина и Трампа. Предприятие существует чуть больше года. Месяц назад о нем никто не знал, но благодаря удачному маркетинговому ходу про крафт из Куопио теперь знает полмира: это хороший задел для малого бизнеса, ориентированного на экспорт.

- Ребята креативные, и не жадные, — говорит Пекка. — Выпустили только 10 тысяч, и больше не будут. Представляешь, сколько будет стоить бутылка на аукционах через год? (Похоже, мой финский друг все-таки успел в тайне от меня закупиться коллекционными бутылочками).

Теперь же пивоварня планирует выпускать небольшими сериями пиво приуроченное к другим знаменательным датам.

Подводим итоги коротких посиделок: пиво действительно хорошое, но не - прорывное. Впрочем, и от саммита прорывов пока никто не ждет.

- За пивом всегда проще договориться. Пусть результаты саммита порадуют нас не меньше, чем хорошое пиво в жару, - резюмирует Пекка, допивая последний глоток.

Хельсинки.

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