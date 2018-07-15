2018-07-15T14:47:54+03:00
Политика

Россия передала футбольную эстафету Катару

Путин пообещал помочь эмиру Аль Тани в подготовке будущего мундиаля [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу. Фото: Михаил Метцель/ТАССРоссия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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До начала финала чемпионата мира оставалось еще четыре часа, но Россия уже начала расставаться с футбольным праздником. Символическую эстафету в Гербовом зале Кремля от нашей страны получал Катар, где мундиаль будет греметь через четыре года.

Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, получив из рук Владимира Путина футбольный мяч, покрутил его в руках и, недолго думая, бросил в сторону своей делегации. Там кто-то ловко его поймал...

- Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта, уверен, что нашим друзьям из Катара удастся провести чемпионат мира по футболу в 2022 году на таком же высоком уровне, - пожелал удачи эмиру и его подданным Путин. - И, разумеется, мы готовы поделиться опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года, с нашими друзьями в Катаре.

- Мы надеемся, что наша сборная сможет выступить на домашнем чемпионате так же хорошо, как и российская, - помечтал вслух эмир. - А может быть, даже и лучше!

Стало ясно, что Россия установила для всех последующих хозяев чемпионата планку не только в организации турнира.

Президент России передал Катару символические полномочия ЧМ-2022.

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