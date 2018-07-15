Антон Силуанов рассказал, на сколько снизятся пенсии без реформ

СЕГОДНЯ 17:36 2018-07-15T17:47:09+03:00

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Министр финансов Антон Силуанов стал героем программы «Познер». Он в который раз объяснил необходимость повышения пенсионного возраста. Рассказал, сколько лет россияне живут после пенсии. И почему новость о реформе совпала с открытием Чемпионата мира по футболу. «КП» собрала самые примечательные цитаты.

Что будет, если не проводить реформу

Соотношение размера пенсии человека к его прежней зарплате в России сейчас составляет в среднем 33%. Перед властями стоит задача повысить его до 40%. Но если мы ничего не будем делать, то количество работающих граждан и количество пенсионеров сравняется. Доли, которую отчисляют за работников предприниматели, не хватит, для того чтобы заплатить достойную пенсию. Вот эти 33% – это будет 20% в 2030 году.

О дефиците Пенсионного фонда

Расходы пенсионного фонда около 8 трлн рублей. Доходы за счет отчислений от заработной платы всех работников - около 5 трлн рублей. То есть, 3 триллиона платится за счет средств федерального бюджета. Из этих 3 триллионов рублей два - это расходы государства на социальные пенсии, которые россияне заслужили еще во время существования СССР. Это обязательства государства, которые выплачиваются через пенсионные фонды. Получается, дефицит фонда сегодня составляет 1 трлн рублей.

О совпадении даты объявления реформы с открытием Чемпионата мира

Это чистая случайность. Никакой подгонки не было. Уверяю вас, как непосредственный участник всех событий по разработке пенсионных изменений, в том, что мы изначально планировали выйти с нашими предложениями несколько раньше. Но дошлифовывались отдельные моменты.

О рынке труда и пенсионерах

В правительстве прорабатываем вопрос о поддержке тех людей, которые будут находиться в предпенсионном возрасте. Поддержка с точки зрения их обучения в случае, если будут какие-то негативные последствия со стороны работодателей. Если человека даже уволили, где-то в возрасте за несколько лет до выхода на пенсию, мы будем говорить об увеличении пособия по безработице.

О «серебряном возрасте»

Средний показатель активного долголетия после выхода на пенсию – 22 года. В среднем, у женщин – это 26 лет и 17 - у мужчин. Мы надеемся, что эти же цифры сохранятся после окончания всех пенсионных изменений в 2034 году.

О накопительном добровольном страховании

В этом году выйдем уже в парламент с законопроектом, чтобы гражданин мог платить и формировать свой так называемый индивидуальный пенсионный капитал. У нас будут сделаны соответствующие страховки этих сумм. Капитал можно будет использовать в случае непредвиденных обстоятельств и до выхода на пенсию. Например, если человек заболел и ему требуются дополнительные средства. Государство будет гарантировать работу этой системы. Так как раньше было в негосударственных фондах – деньги вложили, фонд закрылся, деньги пропали – такого больше не будет.

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