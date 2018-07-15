«Все было просто совершенно»: Путин встретился с президентами финалистов чемпионата мира

СЕГОДНЯ 18:15 2018-07-15T18:31:52+03:00

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Все воскресенье у Владимира Путина одна за другой шли встречи с приехавшими на финал чемпионата мира лидерами. Причем две последние, как и полагается, были с президентами финалистов — то есть с теми, с кем ему предстояло сидеть на матче в «Лужниках».

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович привезла ему футболку своей сборной. Правда, почему-то на ней значился тот же самый девятый номер, что и на футболке, которую она парой дней ранее дарила Дональду Трампу.

- Хотела бы выразить вам сердечную благодарность от всех хорватских болельщиков, которые находятся в России и ощущают себя абсолютно как дома, - заявила она. - Я ощущаю себя здесь абсолютно как дома, и мне очень приятно, как меня принимали в Нижнем Новгороде, Сочи. Хотела бы поздравить вас с тем, что этот чемпионат является примером, как нужно организовывать подобные мероприятия всем остальным в мире.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович привезла Владимиру Путину футболку своей сборной. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Эммануэль Макрон на этот раз прилетел в Россию с женой, и Бриджит вновь получила от президента России букет цветов.

- Хотел бы отдать должное вашей сборной, которая добилась великолепных успехов, прошла так далеко, и за то, что они сделали это вопреки всем прогнозам, у нее была великолепная игра, - тоже поздравил Путина Макрон. - Хотел всю страну поздравить с такой великолепной организацией чемпионата, все было просто совершенно.