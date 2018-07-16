Анжелика Варум: Ни одно из событий нашей совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти
Сегодня свой юбилей празднует замечательный артист Леонид Агутин. Мы решили, что лучше, чем его жена и многолетний партнёр по сцене Анжелика Варум, никто не сможет поздравить артиста с пятидесятилетием. И обратились к певице, чтобы она сказала несколько тёплых слов в адрес юбиляра. Анжелика подошла к делу не формально, и написала небольшое эссе, которое вышло очень трогательным и очень личным. Спустя более, чем 20 лет в браке у этой пары по прежнему находятся слова и чувства друг для друга, что, конечно, является огромным стимулом для всех нас.
⁃ Чем дольше я живу на этом свете, тем всё более невероятным мне видится то, как двое находят друг друга и, на протяжении многих лет, остаются самыми близкими в мире людьми. Не хочу знать, что об этом думают циники, прагматики и психологи. Предпочитаю воспринимать и принимать этот дар, как чудо. И как настоящий дар оберегать и хранить его. Чем старше я становлюсь, тем меньше мне хочется говорить об этом публично. Сегодня исключительный день, когда сказать нужно!
Мы знакомы около четверти века. За эти годы в нашей жизни было много разного... Но ни на одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба, ни одно из событий нашей совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти или заменить на ряд более позитивных моментов. Вся прелесть и яркость жизни в этом «up&down-е»...
Одно я могу сказать точно - я благодарна судьбе за то, что рядом со мной по жизни идёт мой единомышленник, моя родственная душа, мой защитник, человек, который понимает и чувствует меня, как самого себя.
Сегодня я поздравляю музыканта, артиста, композитора и поэта Леонида Агутина с его юбилеем! И помимо всего того, что принято в подобных случаях желать родным и близким, как артисту и музыканту, хочу пожелать ему неиссякаемого вдохновения и тёплой, тонко чувствующей, благодарной публики на долгие-долгие годы!
Ну и от себя, как от жены, позволю добавить пару строк неистребимого во мне стихоплётства... Прошлогоднее, но от этого не менее актуальное сегодня:
Все слова уже вроде бы сказаны
И на публике, и в одиночку.
Мы способны привычными фразами
Забираться под оболочку.
Как лет двадцать назад, по Пелевину,
Просто молча сплетаться хвостами.
Понимать, всё невечно, всё временно...
И от чувства смущаться местами.
Мы родные от пят и до темени.
На двоих нам, без малого, сто лет.
Хорошо б еще столько же времени,
Если Тот, кто над нами, позволит...
С Днём рождения, Мой! Будь здоров, благополучен и счастлив!