Финальный матч в фан-зоне на Воробьевых горах: счастливые французы, проливной дождь и танцы под Benny Benassi

СЕГОДНЯ 21:15 2018-07-15T21:57:48+03:00

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Финал. Купить билеты в "Лужники" мы с друзьями тоже хотели, но оказались в числе тех, кто не смог. Выхода нет - идем смотреть футбол в фан-зону на Воробьевых горах.

- Там же будет невыносимо много людей, шумно, все будут кричать, прыгать, - говорили мне.

- Так мы ровно за этими эмоциями туда и идем, - отвечала я.

Уже несколько дней самый часто задаваемый вопрос: "За кого болеть будешь?" Однозначного ответа у россиян нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660299" frameborder="0"></iframe> Да здравствует, Франция!.Фанаты покидают последний матч ЧМ 2018. Победила Франция!Алиса ТИТКО

- Я за Францию. Не могу простить, что хорваты так обошлись с нами. А во Франции знают толк в вине и сырах, - скажет мне друг Леша.

- За хорватов. Они нам все же ближе. Мы славяне. Я говорил на Никольской с хорватами, которые ходили с напечатанным фан-айди Владимира Путина. Они сказали, что уважают нашего президента, любят россиян и просили простить за выходку футболиста Домагоя Виды. Упали на колени перед нами. Было так неудобно. Мы просили их быстро подняться с асфальта. А они говорили, что мы им братья. Я не в обиде, - говорит друг Сергей.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов также считает, что не нужно судить о целой стране по одной фразе одного футболиста.

В метро около 16.30 пошли разговоры, что фан-зона переполнена и уже закрыта. Желающих смотреть матч в фан-зоне на Воробьевых горах было не меньше, чем на стартовом матче Россия-Саудовская Аравия.

- Идите в сторону Ломоносовского проспекта, - скажут на входе со стороны станции метро "Университет".

- А есть смысл идти? Туда минут 30 пешком. Дойдем и там закроют.

Было много россиян, еще и таких, кто пришел с триколорами, в кокошниках и в футболках "Фернандес", "Дзюба"Фото: Алиса ТИТКО

- Может. На самом деле, они перераспределяют потоки людей. Если кто-то выйдет, то других пустят. Но фан-зона пока не заполнена полностью - там не 25 тысяч людей, на некоторых матчах бывало и больше - 120 тысяч фанатов.

За 10 минут до начала людей все же пустили. Места всем едва хватило. Страсти разгорелись сразу же. За кого болела фан-зона? Фаворита не было. С одной стороны стояли хорваты, с другой - французы. Игра была такая насыщенная, что вскрикивали то одни, то другие. А во время дождя все прижимались к обладателям зонтов. Французы говорили "спасибо". Было много россиян, еще и таких, кто пришел с триколорами, в кокошниках и в футболках "Фернандес", "Дзюба".

- Руки же не было, - возмущались по поводу пенальти хорваты.

- Гол! Гол! - радовались французы.

Но во втором тайме игра пошла в пользу французов - забивали один за другим.

- 4:1. Ну, о чем еще говорить? Может быть только 5:1, - обсуждали в фан-зоне.

И самый неожиданный гол от хорватского футболиста Марио Манджукича.

- Так обыграть вратаря, красиво, - говорили в фан-зоне. - Сейчас хорваты взбодрятся.

Взбодрились и стали атаковать, но мяч не залетал в ворота, счет оставался прежним - 4:2. И добавленные 5 минут ничего не решили, но изрядно заставили понервничать. Но, похоже, что никакой войны в конце матча не было. Французы радовались, а хорваты их поздравляли. Поздравляли все, в фан-зоне были фанаты из Бразилии, Англии, Ирана, Германии и России.

- Спасибо, Россия! - кричали все, несмотря на то, что трансляция прерывалась и лил сильный дождь.

А после того, как ливень всех распугал, танцевать под песни Лены Темниковой и Benny Benassi остались только самые смелые.

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