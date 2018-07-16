Из одежды только гитара. Звезда "Кухни" опубликовала обнаженное фото

СЕГОДНЯ 13:58 2018-07-16T14:03:43+03:00

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Кажется, воздух Бали пьянит и создает игривое настроение, а быть может причиной идеальный загар, который так ровно лег на спортивное тело актрисы Марии Горбань, что она не смогла отказать себе в искушении похвастаться им. Артистка, которая, судя по всему, прекрасно проводит время в отпуске вместе с супругом, на днях похвасталась поклонникам фото обнаженной себя. Из аксессуаров была только маленькая гитара- укулеле, которая прикрывает роскошную грудь Маши. Плюс, шляпа и массивные серьги.

Мексикана мама!" — так назвала горячий снимок Мария в "Инстаграме".

Напомним, первым мужем актрисы стал игрок "Локомотива" Ян Дюрица. Ян и Мария расстались в 2011 году. В настоящее время актриса замужем за Олегом Филатовым. Сейчас пара воспитывает маленькую дочь Стефанию.