2018-07-16T14:03:43+03:00
Звезды

Из одежды только гитара. Звезда "Кухни" опубликовала обнаженное фото

Поклонники не могли не восхититься идеальной фигурой молодой мамы
Ольга АНТОНОВА
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Мария Горбань горбань похвасталась откровенным фотоМария Горбань горбань похвасталась откровенным фотоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Кажется, воздух Бали пьянит и создает игривое настроение, а быть может причиной идеальный загар, который так ровно лег на спортивное тело актрисы Марии Горбань, что она не смогла отказать себе в искушении похвастаться им. Артистка, которая, судя по всему, прекрасно проводит время в отпуске вместе с супругом, на днях похвасталась поклонникам фото обнаженной себя. Из аксессуаров была только маленькая гитара- укулеле, которая прикрывает роскошную грудь Маши. Плюс, шляпа и массивные серьги.

Мексикана мама!" — так назвала горячий снимок Мария в "Инстаграме".

gorban_mashagorban_masha
Hacienda
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Напомним, первым мужем актрисы стал игрок "Локомотива" Ян Дюрица. Ян и Мария расстались в 2011 году. В настоящее время актриса замужем за Олегом Филатовым. Сейчас пара воспитывает маленькую дочь Стефанию.

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