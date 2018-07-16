Новое интервью отца Меган Маркл: "Ее старый номер телефона не работает, а глаза выглядят напуганными"

СЕГОДНЯ 17:42 2018-07-16T17:48:09+03:00

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Несмотря на свой преклонный возраст и перенесенный инфаркт, Томас Маркл полон решимости рассказать всю правду о своей дочери, и кажется, попортить новоиспеченной герцогини Сассекской еще немало крови. Мало того, что отец Меган организовал скандал накануне королевской свадьбы, дав откровенное интервью прессе, где раскритиковал будущих родственников и выставил королевскую семью не в самом лучшем свете. Так и после свадьбы дочери не думает успокаивается, как только таблоид предлагает родителю супруги Гарри круглую сумму, он вываливает на свет новые подробности из жизни дочери. На этот раз за интервью заплатил The Sun.

«Все, что я вижу прямо сейчас: она очень напугана. Я вижу это в ее глазах, читаю по ее лицу и улыбке. Я наблюдал ее улыбку годами, и мне не нравится та, что у нее сейчас. Это даже не сценическая улыбка, это измученное выражение лица, и меня это беспокоит. Возможно, это результат пары неудачных дней, но я думаю, Меган испытывает сильнейший прессинг. Ей пришлось заплатить высокую цену за то, чтобы выйти замуж и стать членом этой семьи», - делится своими переживаниями отец Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 годаФото: REUTERS

На прошлой неделе Меган вместе с супругом принцом Гарри впервые побывала в официальном туре в Ирландии. Каждый выход пары в свет активно обсуждали в СМИ, а Меган подвергалась жесткой критике за выбор нарядов, в частности, за нарушение королевского протокола. По правилам, ее платья должны быть определенной длины, а плечи - закрыты. И по этому поводу отец Меган тоже высказался:

«Меган теперь похожа на героиню какого-то старого фильма. Почему мы в 2018-м должны одеваться, как в 30-х, и закрывать колени? Я не обвиняю Гарри или кого-то еще, они все следуют правилам, которые просто бессмысленны», - сделал выводы папа герцогини.

Из-за вот таких высказываний, Меган в итоге и перестала общаться с отцом, более того, он даже не повел ее к венцу и это по мнению Томаса, тоже еще «одно устаревшее правило».

«Они меня избегают, но правда в том, что я мог бы получить сотни тысяч долларов, участвуя в телешоу. А они ведут себя так, будто я перебрался в Лондон и начал продавать чашки с лицом своей дочери. Контакта с дочерью у него не было с момента его первого интервью после ее свадьбы.

Номер телефона, который я набираю, больше не работает. Я полагаю, что нет связи с королевской семьей, никакого адреса, на который я бы мог написать... Мое последнее сообщение ей было таким: "Я тебя люблю, скучаю и прошу прощения за все". Я хочу быть дедушкой для ее будущего ребенка, я хочу быть рядом с ней и быть частью ее жизни», - подытожил он.