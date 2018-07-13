Чем дольше работаешь, тем больше живешь

СЕГОДНЯ 13:50 2018-07-13T13:51:45+03:00

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Человек, который дольше вовлечен в профессиональную деятельность, дольше сохраняет свое здоровье, а профессионалы старшего возраста в разных областях высоко ценятся и востребованы в разных странах мира. Такое мнение в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС высказал кардиохирург, глава Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия.

"Чем дольше человек занят своей повседневной профессиональной деятельностью, и, таким образом, максимально социализирован, тем лучше сохраняется его здоровье, и тем больше продолжительность жизни - это известный факт. Это же тренинг для высшей нервной деятельности, зрения, а для хирурга - еще и для рук", - считает собеседник агентства.

По его мнению, работники старшего возраста, действительно, бесценны.

"В отношении врачей так было во все времена: люди хотят лечиться у опытного врача. Кардиохирургов, скажем, в Америке к столу допускают только в 37 лет, а состоится он к 40 годам как самостоятельный хирург, это еще большой вопрос. Это касается врачей, ученых, преподавателей, людей интеллектуального труда, а также рабочих высшей квалификации. Конечно, это потенциал, который создает материальные и интеллектуальные ценности", - сказал кардиохирург.

Опыт хирурга в операционной деятельности трудно переоценить, отмечает Бокерия. Так в некоторых странах существует практика, когда высококвалифицированный опытный специалист достигает определенного возраста, к примеру 65 лет, после которого, как правило, он уже не сможет занимать высокий руководящий пост. "Далее [такие люди] могут продолжать профессиональную деятельность в хирургии, и при этом занимать более высокую административную должность", - уточнил собеседник ТАСС. В целом общемировой тренд заключается в том, что возраст старости отодвинулся на более поздний период жизни.

"Если хирург хорошо видит, если его не беспокоит тремор, то нет ему цены. Опыт хирурга в операционной деятельности трудно переоценить. У нас были примеры - Борис Васильевич Петровский до 90 лет оперировал, умер в 96 лет, он еще был министром. Федор Григорьевич Углов умер в 104 года, он оперировал до 95 лет", - напомнил Лео Бокерия.

"Весь цивилизованный мир работает до 65 лет независимо от гендерных различий. А мы хотим работать до 55 и иметь все те же привилегии. Понятно, что это все очень сложно, нужно находить решение. На слушаниях в Общественной палате все пришли к выводу, что законопроект нуждается в детализации целых разделов", - добавил он.

Напомним, 16 июня федеральное правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Законопроект перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.