На ЭКСПО-2025 приедет в несколько раз больше гостей, чем на ЧМ-18
В понедельник, 16 июля, в 12.05 по московскому времени в прямом эфире радио «Комсомольская правда» состоится интервью с генеральным директором заявочного комитета ЭКСПО 2025 Александром Черновым и заместителем губернатора Свердловской области Александром Высокинским.
Гости эфира расскажут о том, что еще предстоит сделать российскому заявочному комитету за время, оставшееся до итогового голосования, которое состоится 23 ноября 2018 года. Помимо Екатеринбурга, за право провести Всемирную выставку борются японская Осака и столица Азербайджана – город Баку. Четвертый претендент – Париж – отозвал заявку.
Тема российской заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Проект предусматривает создание неподалеку от Екатеринбурга абсолютно нового городского образования - smart city, при проектировании и строительстве которого будут применены самые передовые технологии в мире. После проведения ЭКСПО 2025 "умный город" продолжит свое существование в качестве крупнейшего и самого современного российского центра наук и технологий, где будут появляться и воплощаться идеи, которые изменят к лучшему жизнь людей во всем мире.
По оценке генерального директора заявочного комитета ЭКСПО 2025 Александра Чернова, в случае победы российской заявки в нашу страну в 2025 году приедет в несколько раз больше людей, чем на Чемпионат мира по футболу.
СПРАВКА КП
ЭКСПО (Всемирные универсальные выставки) – крупнейшие выставки достижений современной науки и технологий. Проходят раз в пять лет и длятся 6 месяцев.