На ЭКСПО-2025 приедет в несколько раз больше гостей, чем на ЧМ-18

СЕГОДНЯ 16:40 2018-07-13T17:09:05+03:00

После проведения ЭКСПО 2025 "умный город" продолжит свое существование в качестве крупного и самого современного российского центра наук и технологий. Фото: Пресс-служба заявочного комитета ЭКСПО 2025.

Менее полугода осталось до выбора города, где в 2025 году пройдет Всемирная выставка ЭКСПО. На этот раз у Екатеринбурга отличные шансы на победу

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В понедельник, 16 июля, в 12.05 по московскому времени в прямом эфире радио «Комсомольская правда» состоится интервью с генеральным директором заявочного комитета ЭКСПО 2025 Александром Черновым и заместителем губернатора Свердловской области Александром Высокинским.

Гости эфира расскажут о том, что еще предстоит сделать российскому заявочному комитету за время, оставшееся до итогового голосования, которое состоится 23 ноября 2018 года. Помимо Екатеринбурга, за право провести Всемирную выставку борются японская Осака и столица Азербайджана – город Баку. Четвертый претендент – Париж – отозвал заявку.

Тема российской заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Проект предусматривает создание неподалеку от Екатеринбурга абсолютно нового городского образования - smart city, при проектировании и строительстве которого будут применены самые передовые технологии в мире. После проведения ЭКСПО 2025 "умный город" продолжит свое существование в качестве крупнейшего и самого современного российского центра наук и технологий, где будут появляться и воплощаться идеи, которые изменят к лучшему жизнь людей во всем мире.

По оценке генерального директора заявочного комитета ЭКСПО 2025 Александра Чернова, в случае победы российской заявки в нашу страну в 2025 году приедет в несколько раз больше людей, чем на Чемпионат мира по футболу.

СПРАВКА КП

ЭКСПО (Всемирные универсальные выставки) – крупнейшие выставки достижений современной науки и технологий. Проходят раз в пять лет и длятся 6 месяцев.