Книжки на лето: Хватит гулять, садись, сынок читать...

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-15T09:06:05+03:00

Двоек за непрочитанные к сентябрю книжки ставить не будут. Но и совсем забивать на список тоже не стоит Фото: Евгения ГУСЕВА

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Расслабились, называется — многие родители только-только увидели списки книг, которые их детям задали прочитать на лето. И списки огромные. А ведь прошла уже половина лета!

Например, вчерашним первоклассникам за лето предстоит освоить почти 50 авторов. У каждого писателя - по два-три произведения. И обязательно надо вести дневник чтения: записать, сколько и чего сегодня ты прочитал и вымучить из себя впечатления от прочитанного.

Ребят постарше школа тоже не щадит. Например, будущим 8-классникам предлагается за лето, среди прочего, осилить "Божественную комедию", Мольера и Сервантеса, и отполировать это "Декамероном". Ладно, хоть читательский дневник в средней школе не требуют — видимо, учителя не горят желанием читать подростковые рецензии на эротику эпохи Ренессанса.

Двойку не поставят

Хорошие новости: двоек за непрочитанные к сентябрю книжки ставить не будут. Но и совсем забивать на список тоже не стоит.

- Этот список — рекомендованный, а не обязательный, и каждый учитель составляет его сам для своего класса, - рассказывает учитель русского языка и литературы Анна Сапрошкина. - Частично, туда попадают книги, которые нам предстоит пройти по программе. Если прочитать их летом, детям будет проще в течение учебного года, особенно, если прочесть какие-то большие и сложные произведения.

Смотрите сами: в 7 классе на литературу отводится всего два урока в неделю — это полтора часа. Много ли успеешь разобрать за это время? Вот и приходится отдавать литературу школьникам на аутсорсинг: авось сами чего-нибудь летом прочитают и поймут.

- Кроме того, учитель добавляет в список и книги просто для расширения кругозора, ориентируясь на интересы класса, - продолжает педагог. - Поэтому в летних списках есть произведения и попроще, и посложнее, чтобы у детей с разным уровнем был выбор. Поэтому в списке для 7-классников "Повелитель мух" может стоять рядом с "Гарри Поттером", это нормально.

Кроме того, в мире полно прекрасных книжек и за пределами школьной программы. Но в течение учебного года у ребят не остается на них ни сил, ни времени. Вот и подсовывают учителя любимых и известных авторов в списки, чтобы у школьников хотя бы фамилия отложилась в памяти.

Что будут читать ваши дети летомФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Читать тоже надо уметь!

Другое дело, что современные школьники проводить лето с книжкой не спешат. И дело даже не в том, что у них есть интернет, соцсети и компьютерные игры — просто им вообще сложно читать.

- Первоклассники вообще очень медленно и довольно сложно читают. Почти 60 процентов детей имеют трудности чтения! - напоминает академик Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. - Поэтому как они могут справиться с таким объемом литературы, неизвестно! Навыки чтения формируются от 1го к 4му классу, у первоклассников их вообще пока нет. Даже те, кто хорошо читают, делают это медленно — потому что ребенку нужно не просто пробежать глазами страницу, а извлечь оттуда информацию.

Поэтому давать школьникам сотню книг на три месяца — это, скажем так, оптимистично. Для ребёнка с несформированным навыком чтения осилить даже страницу текста — это вполне себе серьезная работа. И уж точно не развлечение для себя.

- Вслух такое количество литературы прочитать невозможно, поэтому мы заставляем ребенка читать про себя, - продолжает Марьяна Михайловна. - Но этому ребенка тоже никто не учит! Более того, стандарт дошкольного образования не предполагает обучения чтению. Школа этим тоже не занимается, она хочет получить уже читающего ребенка. И вот ребенка, как могут, учат читать его родители, которые сами читают так же плохо! Потому что родители учились в тот период в 80-х, когда требовалось только скоростное чтение. Это проблема далеко не первого поколения.

Гаджеты в помощь

Как же тогда быть: загружать детей после тяжелого учебного года — тоже не по-человечески как-то. Но и забить на книжки тоже не хочется, а то вырастут неучами.

В качестве альтернативы можно попробовать аудио-книги — их можно слушать в дороге или даже просто в качестве фона. Часто детям проще следить за диалогами, если их озвучивают разные голоса, а сюжет становится проще запомнить благодаря фоновому сопровождению в тему.

Для серьезных произведений есть специальное приложение "Живые страницы". С его помощью удобно следить за сюжетными линиями и историями героев — для этого они вынесены в специальные разделы приложения. То, что надо, чтобы не заплутать в хитросплетениях "Войны и мира" и "Преступления и наказания".

Кроме того, с помощью "Живых страниц" можно посмотреть на реальные маршруты героев русской классики по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам, и попробовать повторить их самостоятельно.

Ну и на худой конец, есть специальные сайты и сервисы с кратким (относительно) пересказом произведений. Конечно, про язык и стилистику тут уже говорить не приходится. Но так ребёнок хотя бы будет знать, кто такие Остап Бендер и Киса Воробьянинов — потому что со школьной программой у него на это нет ни единого шанса.