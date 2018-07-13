Путин потребовал снизить процент по кредитам для "малышей"

СЕГОДНЯ 17:33 2018-07-13T17:53:37+03:00

Андрей Костин, докладывая президенту о работе организации, рассказал, что ипотечная ставка постепенно приближается к обозначенным в послании 7 %. Фото: Алексей Дружинин//ТАСС

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Владимир Путин остался недоволен темпами снижения кредитной ставки для малых предприятий, выдаваемых банком ВТБ. Глава банка Андрей Костин, докладывая президенту о работе организации, рассказал, что ипотечная ставка постепенно приближается к обозначенным в послании 7 %, но для предприятий пока "движение вниз" не так ощутимо.

- Малым и средним по сколько вы выдаёте? - поинтересовался Путин.

- По крупным последние 16 кредитов за второй квартал – здесь ставки серьёзно снизились, они варьируются от 6,75 % где-то до 10. 7–8 % – предприятия торговли, машиностроения, металлургия, медицина даже, - ответил Костин.

- А для «малышей»? - еще раз спросил президент.

- Для «малышей» ставки выше 10 % сейчас, но мы работаем над тем, чтобы эти ставки снижать. Думаю, что условия для этого все есть.

- В среднем по стране уже меньше 10 %, - заметил глава государства. - Гораздо быстрее нужно идти.

- Мы стараемся, - согласился Костин. - Я бы хотел отметить ещё интересную деталь. У населения с начала года стал меньше сдвиг в сторону долларовых депозитов и кредитов относительно рублёвых. Нам кажется, это важный элемент дальнейшей дедолларизации финансовой сферы нашей страны. Наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчётах. Я бы хотел, чтобы это предложение, если можно, вы поручили рассмотреть и соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и по возможности поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию.