2018-07-13T18:36:56+03:00
Общество

Аэрофлот начинает полеты в Кызылорду

За 2017 год пассажиропоток авиакомпании между Москвой и городами Казахстана превысил 600 тысяч человек
Павел ЧЕРНЫШОВ
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С 15 июля Аэрофлот открывает регулярные рейсы между Москвой и Кызылордой в Казахстане. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Airbus A320 и Sukhoi Superjet 100.

Из Москвы рейс SU 1960 вылетает из Шереметьево во вторник, пятницу и воскресенье в 23:35, прибывает в Кызылорду в 06:10 (на следующий день; время везде указано местное); в четверг вылет - в 22:40, прибытие - в 05:10. В Москву из Кызылорды самолет рейса SU 1961 вылетает в понедельник, среду и субботу в 07:20, прибывает в Шереметьево в 08:15; в пятницу вылетает в 06:20, прибывает в Москву в 07:15.

«Для Аэрофлота рынок Казахстана имеет высокую важность: ведущая российская авиакомпания активно развивает перевозки, увеличивая число рейсов и направлений, - говорят в пресс-службе авиакомпании. - С открытием рейсов в Кызылорду маршрутная сеть Аэрофлота будет насчитывать 9 пунктов назначения в Казахстане. В летнем сезоне 2018 года авиакомпания увеличила частоту полетов по двум действующим направлениям - в Астану (с 9 до 12 рейсов в неделю) и Актобе (с 4 до 7 рейсов в неделю).

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