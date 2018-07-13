Вся Россия переоделась #наизнанку, чтобы поддержать слепоглухих детей и взрослых
«Наизнанку – это мы настоящие! Будь собой, не бойся привлечь внимание других и помоги быть собой слепоглухим» - так говорят организаторы благотворительного онлайн-флешмоба #наизнанку. Его запустил Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». Акция стартовала 27 июня в Международный день слепоглухих.
Чтобы принять участие в флешмобе, достаточно надеть любую вещь из гардероба наизнанку, выложить фото или видео в социальных сетях и передать эстафету друзьям. Название акции носит скорее символичный характер. Цель флешмоба - привлечь внимание общественности и максимально распространить информацию о слепоглухих людях.
Стань частью команды неравнодушных людей!
Флешмоб #наизнаку поддерживают целыми коллективами, семьями, сообществами. Инициатива объединила целые города Новосибирск, Тюмень, Москву, Пермь, Владивосток, Челябинск и другие. Популярные артисты и известные личности тоже не против переодеться наизнанку. В акции уже приняли участие актеры Сергей Безруков, Мария Миронова, Анатолий Белый, Лиза Арзамасова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Ольга Лапшина, Екатерина Данилова, блогер Ольга Савельева, ведущая Снежина Кулова, ведущий Камеди Радио Савва Савченко, телеведущая и продюсер Лена Усанова, участники группы H2O, лидер группы Tony и актер Burns Анатолий Бурносов, басист группы «План Ломоносова» Андрей Шморгун и многие другие.
Делаю фото наизнанку и помогаю?!
Вы спросите: как фото в вывернутой одежде может помочь слепоглухим? В ответ организаторы называют пять причин для того, чтобы принять участие в акции.
Первая причина: Чем больше людей узнает о слепоглухих, тем больше вероятность, что родственники, соседи или друзья таких людей узнают о существовании фонда и смогут обратиться за помощью.
Вторая причина: Большинство людей смогут иначе посмотреть на мир слепоглухих. Не все знают, что слепоглухим может быть слабовидящий глухой, слепой слабовидящий, слабовидящий слабослышащий. Более того многие воспринимают наших подопечных, как людей, живущих в полной изоляции, не готовых к общению. Это совершенно не так. Они, как и мы с вами, тоже ходят в кафе с друзьями, создают семьи, воспитывают детей, путешествуют, занимаются спортом и творчеством, ведут блоги и пишут посты в социальных сетях. И даже те, кто тотально не видит и не слышит, находят способ общаться.
Третья причина: Каждый участник на сайте флешмоба может сделать разовое пожертвование или подписаться на ежемесячный платеж и системно поддерживать программы и проекты фонда любым удобным способом. Или заполнить анкету волонтера и помогать делом.
Четвертая причина: Поддержать добрым словом подопечных фонда. Многие из них вместе с нами отслеживают все публикации акции. Им важно читать слова поддержки, осознавать, что они не одни, что об их существовании знают, что они могут оставаться собой, без боязни быть непонятыми и отвергнутыми обществом.
Пятая причина: Флешмоб проходит летом. Это время года особенно располагает к полёту фантазии, к ярким фото в самых необычных и красивых местах нашей планеты. Почему бы не совместить приятное с полезным?!
СПРАВКА КП
Женщина, обращенная лицом к солнцу
27 июня каждый год отмечается Международный день слепоглухих. Эта дата выбрана неслучайно именно в этот день в 1880 года родилась самая известная слепоглухая Хелен Адамс Келлер. Эта женщина вошла в мировую историю, как человек внесший ощутимый вклад в дело помощи слепым и слепоглухим людям.
Хелен Адамс КеллерФото: GLOBAL LOOK PRESS
Фраза Келлер «Повернись лицом к солнцу — тогда не сможешь увидеть тень!» стала не только крылатой, но и отразила её главный принцип жизни. Выдающиеся дипломатические способности и большое сердце сделали Хелен послом доброй воли мирового масштаба. Её нередко приглашали на приемы главы многих государств, а дружбой с ней гордились Марк Твен, Чарли Чаплин, Ульям Гибсон и многие другие знаменитости. Она много путешествовала, боролась за права инвалидов и призывала к жизни без войны. Благотворительная организация Helen Keller International уже более ста лет помогает нуждающимся по всему миру.
СПРАВКА КП
Женщина, обращенная лицом к солнцу
27 июня каждый год отмечается Международный день слепоглухих. Эта дата выбрана неслучайно именно в этот день в 1880 года родилась самая известная слепоглухая Хелен Адамс Келлер. Эта женщина вошла в мировую историю, как человек внесший ощутимый вклад в дело помощи слепым и слепоглухим людям.
Фраза Келлер «Повернись лицом к солнцу — тогда не сможешь увидеть тень!» стала не только крылатой, но и отразила её главный принцип жизни. Выдающиеся дипломатические способности и большое сердце сделали Хелен послом доброй воли мирового масштаба. Её нередко приглашали на приемы главы многих государств, а дружбой с ней гордились Марк Твен, Чарли Чаплин, Ульям Гибсон и многие другие знаменитости. Она много путешествовала, боролась за права инвалидов и призывала к жизни без войны. Благотворительная организация Helen Keller International уже более ста лет помогает нуждающимся по всему миру.