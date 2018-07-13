Вся Россия переоделась #наизнанку, чтобы поддержать слепоглухих детей и взрослых

СЕГОДНЯ 19:15 2018-07-13T19:28:15+03:00

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«Наизнанку – это мы настоящие! Будь собой, не бойся привлечь внимание других и помоги быть собой слепоглухим» - так говорят организаторы благотворительного онлайн-флешмоба #наизнанку. Его запустил Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». Акция стартовала 27 июня в Международный день слепоглухих.

Чтобы принять участие в флешмобе, достаточно надеть любую вещь из гардероба наизнанку, выложить фото или видео в социальных сетях и передать эстафету друзьям. Название акции носит скорее символичный характер. Цель флешмоба - привлечь внимание общественности и максимально распространить информацию о слепоглухих людях.

Стань частью команды неравнодушных людей!

Флешмоб #наизнаку поддерживают целыми коллективами, семьями, сообществами. Инициатива объединила целые города Новосибирск, Тюмень, Москву, Пермь, Владивосток, Челябинск и другие. Популярные артисты и известные личности тоже не против переодеться наизнанку. В акции уже приняли участие актеры Сергей Безруков, Мария Миронова, Анатолий Белый, Лиза Арзамасова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Ольга Лапшина, Екатерина Данилова, блогер Ольга Савельева, ведущая Снежина Кулова, ведущий Камеди Радио Савва Савченко, телеведущая и продюсер Лена Усанова, участники группы H2O, лидер группы Tony и актер Burns Анатолий Бурносов, басист группы «План Ломоносова» Андрей Шморгун и многие другие.

s_bezrukov Дорогие мои, я участвую в необычном флешмобе Благотворительного фонда Со-единение ! Сегодня я надеваю одежду #Наизнанку чтобы привлечь внимание к слепоглухим детям и взрослым. Это люди с одновременным нарушением слуха и зрения. Они живут в своём, скрытом от других, мире тишины и темноты. Нам трудно представить, что происходит там - у них внутри. Но они также, как и мы, хотят быть любимыми, хотят чувствовать себя нужными, хотят самореализоваться. Давайте покажем, что мы не равнодушны, что мы рядом, что мы готовы поддержать их и помочь! Передаю эстафету @gagara1987 @bastaakanoggano @lizavetabo Условия очень простые: - с 27 июня по 27 июля переодевайтесь #Наизнанку - выкладывайте фото или видео в социальных сетях с хештегами #наизнанку #слепоглухие #фондсоединение - Расскажите почему вы решили принять участие во флешмобе и обязательно передайте эстафету друзьям! Наизнанку это мы настоящие! Будьте собой, не бойтесь привлечь внимание других и помогите быть собой слепоглухим. Узнать подробности акции можно в социальных сетях и на сайте фонда Со-единение http://so-edinenie.org/naiznanku

mariya_mironova_actress Друзья, сегодня я участвую в необычном флэшмобе благотворительного фонда " Со- единение"! Сегодня я надеваю одежду #Наизнанку чтобы привлечь внимание к слепоглухим детям и взрослым. Они живут в своем скрытом от других мире тишины и темноты. Нам трудно представить, что происходит у них внутри.Но они ,также как и мы, хотят быть Любимыми! Давайте покажем, что мы рядом, что мы готовы поддержать их и помочь!!! Передаю эстафету @ Наизнанку- это мы настоящие!!!! Р.s Проходила несколько часов наизнанку,при полном параде , никто не заметил)))!#благотворительность #фондсоединение #любовь

naiznanku_soedinenie Нет, это не новая мода носить вещи "шиворотнавыворотзадомнаперёд". Это флешмоб фонда "Со-единение", который поддерживает слепоглухих людей. Вы знакомы с кем-нибудь из них? Вы можете представить себя в полной темноте и тишине? Не на время, а навсегда? Сложно, правда? Но именно так чувствуют себя слепоглухие. Я общалась с этими светлыми людьми и видела, как они занимаются творчеством, как улыбаются миру, как умеют быть счастливыми. Во время этого общения становится стыдно за то, какими мы все бываем нытиками в этом красочном, волшебно звучащем мире. Вчера был международный день слепоглухих. Благотворительный фонд поддержки слепоглухих Со-единение стал инициатором флешмоба #наизнанку, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с двойным сенсорным нарушением. Обычно наизнанку шьют распашонки для младенцев, ведь у них кожа тонкая, нежная, и швы могут ее повредить. Вот так и у слепоглухих душа чувствительная, неогрубевшая. Они беззащитны в своем недуге, в полной тишине и темноте. Если вы хотите поддержать слепоглухих людей, надевайте одежду наизнанку, делайте фото и выкладывайте его в соцсети с хэштегами #наизнанку, #слепоглухие И просто знайте, что они ЕСТЬ, что им тоже нужна поддержка. #наизнанку #помогатьлегко #фондсоединение #слепоглухие

Делаю фото наизнанку и помогаю?!

Вы спросите: как фото в вывернутой одежде может помочь слепоглухим? В ответ организаторы называют пять причин для того, чтобы принять участие в акции.

Первая причина: Чем больше людей узнает о слепоглухих, тем больше вероятность, что родственники, соседи или друзья таких людей узнают о существовании фонда и смогут обратиться за помощью.

Вторая причина: Большинство людей смогут иначе посмотреть на мир слепоглухих. Не все знают, что слепоглухим может быть слабовидящий глухой, слепой слабовидящий, слабовидящий слабослышащий. Более того многие воспринимают наших подопечных, как людей, живущих в полной изоляции, не готовых к общению. Это совершенно не так. Они, как и мы с вами, тоже ходят в кафе с друзьями, создают семьи, воспитывают детей, путешествуют, занимаются спортом и творчеством, ведут блоги и пишут посты в социальных сетях. И даже те, кто тотально не видит и не слышит, находят способ общаться.

Третья причина: Каждый участник на сайте флешмоба может сделать разовое пожертвование или подписаться на ежемесячный платеж и системно поддерживать программы и проекты фонда любым удобным способом. Или заполнить анкету волонтера и помогать делом.

Четвертая причина: Поддержать добрым словом подопечных фонда. Многие из них вместе с нами отслеживают все публикации акции. Им важно читать слова поддержки, осознавать, что они не одни, что об их существовании знают, что они могут оставаться собой, без боязни быть непонятыми и отвергнутыми обществом.

Пятая причина: Флешмоб проходит летом. Это время года особенно располагает к полёту фантазии, к ярким фото в самых необычных и красивых местах нашей планеты. Почему бы не совместить приятное с полезным?!

СПРАВКА КП

Женщина, обращенная лицом к солнцу

27 июня каждый год отмечается Международный день слепоглухих. Эта дата выбрана неслучайно именно в этот день в 1880 года родилась самая известная слепоглухая Хелен Адамс Келлер. Эта женщина вошла в мировую историю, как человек внесший ощутимый вклад в дело помощи слепым и слепоглухим людям.

Хелен Адамс КеллерФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фраза Келлер «Повернись лицом к солнцу — тогда не сможешь увидеть тень!» стала не только крылатой, но и отразила её главный принцип жизни. Выдающиеся дипломатические способности и большое сердце сделали Хелен послом доброй воли мирового масштаба. Её нередко приглашали на приемы главы многих государств, а дружбой с ней гордились Марк Твен, Чарли Чаплин, Ульям Гибсон и многие другие знаменитости. Она много путешествовала, боролась за права инвалидов и призывала к жизни без войны. Благотворительная организация Helen Keller International уже более ста лет помогает нуждающимся по всему миру.

СПРАВКА КП

Женщина, обращенная лицом к солнцу

27 июня каждый год отмечается Международный день слепоглухих. Эта дата выбрана неслучайно именно в этот день в 1880 года родилась самая известная слепоглухая Хелен Адамс Келлер. Эта женщина вошла в мировую историю, как человек внесший ощутимый вклад в дело помощи слепым и слепоглухим людям.

Фраза Келлер «Повернись лицом к солнцу — тогда не сможешь увидеть тень!» стала не только крылатой, но и отразила её главный принцип жизни. Выдающиеся дипломатические способности и большое сердце сделали Хелен послом доброй воли мирового масштаба. Её нередко приглашали на приемы главы многих государств, а дружбой с ней гордились Марк Твен, Чарли Чаплин, Ульям Гибсон и многие другие знаменитости. Она много путешествовала, боролась за права инвалидов и призывала к жизни без войны. Благотворительная организация Helen Keller International уже более ста лет помогает нуждающимся по всему миру.