Франция или Хорватия: за кого будем болеть

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-13T22:46:47+03:00

Рассказываем о командах, которые сразятся в финале Чемпионата мира по футболу 2018

Изменить размер текста: A A

ФРАНЦИЯ

В России французские фанаты - это обычно мужчины среднего возраста. Из атрибутики - синие футболки сборной Франции, иногда парики сине-бело-красных цветов.

Считаются неагрессивными и неопасными. Буйные фанаты из арабских кварталов Марселя и других рабочих городов не доехали до России.

Необычная деталь в одежде: иногда на голове носят парики в виде петуха. Птица - символ Франции, но выглядит странно.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

Килиан Мбаппе, нападающий, - ему всего 19 лет, а он уже наводит ужас на оборону любой сборной. Он один из тех, кто придет на смену Роналду и Месси.

Нападающий сборной Франции Килиан МбаппеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Антуан Гризманн, нападающий, - главный романтик современной сборной Франции. В век прагматичного футбола это непросто.

Н’Голо Канте, полузащитник, - терминатор «синих», сжигающий большинство атак соперника прямо в центре поля.

ТРЕНЕР

Дидье Дешам, 49 лет, - как игрок привел сборную Франции к Кубку мира 1998 года. Как тренер - проиграл домашний Евро-2016, но может реабилитироваться сейчас.

Тренер сборной Франции Дидье ДешамФото: Александр ГЛУЗ

ЗА ЧТО ЛЮБЯТ

За традиции, романтику и техничный футбол. Мы говорим сборная Франции, а подразумеваем Зидан, Платини, Тигана, Бартез, Джоркаефф, Рибери, а теперь и Гризманн.

ЗА ЧТО НЕ ЛЮБЯТ

17 игроков сборной Франции - выходцы из других стран, преимущественно бывших французских колоний. Они могли выступать за Конго, Мали, Камерун, Гвинею, Анголу… Но предпочли Францию. В современном футболе это встречается сплошь и рядом, но трибуны соперников «синих» ставят это в вину нынешней сборной Франции.

Это третий финал сборной Франции - в 1998 году дома она взяла Кубок мира. В 2006-м отдала трофей Италии в эпическом матче, где был удален Зинедин Зидан за «удар быка» по Матерацци.

ПРОЗВИЩЕ

Les Bleus - то есть «синие», по цвету формы. Есть еще одно прозвище - «трехцветные», по цвету флага.

Эмблема Федерации футбола Франции

ХОРВАТИЯ

Молодые люди, нередко правых взглядов. Считаются одними из сильнейших бойцов в европейском околофутболе, но в России, вопреки опасениям, ведут себя тихо. Футболки сборной и фанатов - в красно-белую шашечку. Этот дизайн еще в 1990-х после обретения независимости страны разработал художник-авангардист Мирослав Шутей на основе традиционного герба Хорватии.

Необычная деталь в одежде: шапочки из водного поло. Хорватия - чемпион мира в этом виде спорта, частичку удачи ватерполистов фанаты привезли в Россию.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

Лука Модрич - дирижер сборной Хорватии, способный одной передачей создать голевой момент для партнера.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич Фото: Matthew Childs/REUTERS

Даниел Субашич, вратарь, - вытащил для Хорватии уже две серии послематчевых пенальти, может и третью.

Марио Манджукич - наконечник хорватских атак, ростом в 1,9 метра. Может забивать ногами, головой и вообще любой частью тела.

ТРЕНЕР

Златко Далич, 51 год, - тренерскую карьеру провел в клубах Ближнего Востока, но вернулся, чтобы стать героем Хорватии.

Тренер сборной Хорватии Златко ДаличФото: Алина НИЗАМОВА

ЗА ЧТО ЛЮБЯТ

Население Хорватии - 4,12 млн. человек. Это в три раза меньше, чем население Москвы! Но все равно эта страна - чемпион мира в водном поло, уже финалист футбольного Кубка мира и вообще лидер там, где есть мяч. Хорватия - страстная страна, но знающая толк в техничном футболе - Модрич и Ракитич подтвердят, если что.

ЗА ЧТО НЕ ЛЮБЯТ

Хорваты - великие провокаторы спортивного мира. Чтобы вывести соперника из себя, они порой готовы на грязные приемы - толчки, щипки, удары по ногам, а сами, бывает, не прочь потянуть время не хуже Неймара.

За это трибуны свистят им в спину, но хорваты ради результата спокойно это терпят.

Первый финал сборной Хорватии и высочайшее достижение в ее истории. В 1998 году Хорватия уже выигрывала «бронзу», и до сих пор о той команде Давора Шукера, Звонимира Бобана и Роберта Просинечки слагают легенды.

ПРОЗВИЩЕ

Checkers - это значит шашечные, так сборную Хорватии называет весь мир из-за футболок. А сами они себя называют Vatreni - пламенные.

Эмблема Хорватского футбольного союза

МОСКВА, «ЛУЖНИКИ», ФИНАЛ, 15 ИЮЛЯ, 18.00

ВОПРОС ДНЯ

Кто станет чемпионом мира?

Валерий ГАЗЗАЕВ, депутат Госдумы, экс-тренер сборной России по футболу:

- Все шансы у Франции. Но финал чемпионата мира непредсказуем. И Бразилия, и Италия проигрывали финалы, когда были фаворитами. До этого этапа доходят только самые сильные команды с мощной психологической и тактической подготовкой. Но у французов сильнее состав, лучше качество игры, индивидуальное мастерство.

Юрий ЛОЗА, певец:

- Фаворит побеждает в двух матчах из трех. Хотя французы меньше устали, у них был дополнительный день отдыха - у хорватов много шансов на победу. Но и однозначно говорить, что кто-то победит, нельзя. Сейчас весь мир уверен, что Кубок заберет Франция.

Евгений ЛОВЧЕВ, экс-полузащитник сборной и «Спартака»:

- Хорваты себя хорошо показали, но победят французы. У них есть Гризман - может ударить. Есть Мбаппе - может «убежать». Есть Жиру - может забить головой. Франция играла в финале Евро-2016 и проиграла. Теперь это другая команда - играют не на красоту, а на результат.

Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- Болеть буду за хорватов. Хочется, чтобы клуб мировых чемпионов пополнила новая команда. Тем более из Восточной Европы. Пусть сенсация случится в России. Ну а так, скорее всего, победит Франция.

Руслан НИГМАТУЛЛИН, экс-вратарь сборной России по футболу:

- Не знаю, как хорваты выйдут на игру после 3 игр по 120 минут. Французы для меня лидируют по всем позициям.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Хорваты должны победить. Им везет, они на подъеме после игры с Англией. Но матч для них будет очень сложный.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Победила вся Россия! Мы приняли такой чудесный праздник, про нас говорит весь мир.

Олег, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Хорваты дотянут до серии пенальти. А там все решит случай.