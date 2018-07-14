Продав за долги родительский магазин, 29-летний мажор устроил убийство отца в духе 90-х

СЕГОДНЯ 01:12 2018-07-13T21:55:12+03:00

63-летнего Виктора Лукьяненкова застрелили во время пробежки, его явно ждали, изучив привычный утренний маршрут. Одна пуля угодила в шею, потом - контрольный выстрел в голову

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Разборки из-за его нынешнего бизнеса? Или обратка из тех времен, когда Лукьяненков возглавлял местное сельское поселение?

СЕЛЬСКИЙ ОЛИГАРХ?

Виктор Лукьяненков работал главой поселения Новопетровское (Истринский район Подмосковья) с 2010-го по 2015-й. Всю жизнь здесь с женой Ольгой и прожил - в Шапково. После ЧП некоторые журналисты назвали его «сельским олигархом». Только дом Лукьяненковых на жилье олигархов никак не тянет. Одноэтажный, мансарда, крыт сайдингом. Когда-то Виктор Андреевич (жители Шапкова называют его Андреич) служил в стоявшей неподалеку части ПВО. В безденежные 90-е уволился из армии в звании прапорщика.

- Андреич отличный мужик был, - рассказывает сосед. - Открытый, отзывчивый, пробивной. В конце 90-х мы сами его уговорили пойти «в политику» - сначала он руководил управой ближайших нескольких сел, а после его забрали в Новопетровское. Помогал школам, старикам. Храмы восстанавливал, воинские памятники. Ни одного скандала не было с ним связано.

- А в отставку почему подал?

- Проблемы с сердцем начались. Ему даже кардиостимулятор поставили.

Про бизнес Виктора Лукьяненкова тоже все знают.

- Он отстраивал небольшие магазинчики, а потом сдавал их в аренду.

МАШИНА, КВАРТИРА В МОСКВЕ

Поначалу версия убийства из-за бизнеса была одной из основных - мог Лукьяненков кому-то перейти дорогу, не поделить что-то с партнерами. Но ни один узелок в ней не связался. Тогда следователи стали копать в другом направлении.

- Очень странно себя повел 29-летний сын убитого, - рассказывает источник в следствии. - Он выключил телефон, друзья не могли найти его на московской квартире. На связь Иван Лукьяненков вышел только через сутки.

- Ваня учился в университете, что-то по бизнес-управлению, но учеба ему не особо нравилась, - вспоминает родственница Лукьяненковых. - По сути, он стал таким мальчиком-мажором, у которого все было. Еще в университете отец купил ему «Рейндж Ровер», квартиру в Москве - Ваня не хотел жить «в деревне». Витя его пару раз устраивал по знакомству на хорошие места, по технической специальности, но сыну это было неинтересно.

Самостоятельным в полной мере Иван так и не стал. Сходился с девушками, но не женился. Деньгами ему всегда помогал отец.

- Хотя для окружающих Виктор старался показать, что сын - молодец, - продолжает моя собеседница. - На 60-летний юбилей Витя пригласил всех родственников. И там Иван якобы подарил ему новую машину. Преподнесли с апломбом. Хотя все понимали, что этот внедорожник отец сам себе купил. А в последнее время он даже избегал разговоров о сыне. Спросишь: ну как там Ваня? А он махнет рукой.

Иногда родные и близкие семьи недоумевали - чего супруги так носятся с непутевым сыном. Никто даже не подозревал, какую тайну долгие годы хранили родители Ивана. Это стало известно только после гибели Виктора Лукьяненкова, когда началось следствие. Оказалось, что Ваня - приемный.

- У нас даже мыслей никогда таких не было! - говорит мне родственница покойного. - Витя и Ольга ведь вместе еще со школы. Как он вернулся из армии, они сразу и поженились. Да, они долго не могли родить. Но когда им уже лет под сорок было, они как-то раз уехали на юг и потом всем сказали, что там Оля забеременела. А через несколько месяцев она приехала вроде как из роддома уже с новорожденным мальчиком. Это мы сейчас только узнали - на самом деле их Ваня был отказником.

Иван не мог найти общий язык с отцом. Тот считал увлечения сына тату и бодибилдингом несерьезными. А Ивану казался скучным «деревенский бизнес».Фото: Instagram.com

БУТАФОРСКАЯ КРОВЬ И САДОМАЗО

Иван вырос, и стало ясно, что с отцом его жизненные интересы не совпадают. Лукьяненков-старший старался все дать сыну и не мог понять, что нужно тому совсем другое.

- В соседнем поселке стоит продуктовый магазинчик. Виктор Андреевич подарил его Ване, - рассказывают соседи семьи. - Оформил на него. Там все было отлажено. Ване оставалось приезжать собирать выручку. Но ему было скучно.

- Еще несколько лет назад заметили, как Ваня стал меняться, - говорит все та же родственница. - Начал качаться. Потом обе руки обросли татуировками. Отрастил бороду. Как это называется? Хипстер?

Он сам научился бить татуировки и устроился в тату-салон в Щукине. Увлекся квестами - это такие загадки-бродилки, участники которых оказываются будто героями остросюжетного кино. Больше всего Ивану нравились сюжеты, повторяющие фильмы ужасов, - с залитыми бутафорской кровью девицами, демонами, орудиями пыток, садомазо. Вот каким бизнесом он хотел заниматься, а не сельскими магазинчиками с набором: хлеб, спички, туалетная бумага...

Иван действительно начал свое дело. Под квест снял помещение, потратился на разработку концепции, оплату актеров и сотрудников, грим. Получилось круто, но дорого. Откуда деньги?

Под свой проект молодой человек тайно продал один из магазинов, который на него переписал отец. О продаже стало известно позже.

- Отец и сын поссорились. Виктор Лукьяненков негодовал, что сын продал часть семейного бизнеса, даже не посоветовавшись, - рассказывает источник в следствии. - Он не мог понять увлечения сына: магазин приносил хорошие суммы, а квест - это бесполезная дорогая игрушка, деньги в пустоту. Пригрозил сыну, что оставит его без финансовой подпитки, если тот не вернет все вырученное от продажи магазина.

А денег уже не было. Вот вам и мотив.

КИЛЛЕР С УКРАИНЫ

И на одном из допросов Лукьяненков-младший «поплыл».

- Подозреваемый сообщил следователю обо всех обстоятельствах и причинах совершенного им преступления, объяснив мотив, как напряженные отношения с отцом из-за денег, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

В следствии считают: Иван решил убить отца, чтобы избавиться от долга. Все имущество Лукьяненкова-старшего переходит к матери. Вероятно, мастер тату рассчитывал, что он мог бы контролировать оставшийся от отца бизнес.

Киллера Иван нашел среди знакомых - Сергей Левченко работал у него на квесте. Уроженец Украины с российским гражданством.

- Оба задержаны. Они стараются свалить вину друг на друга, - говорит источник в следствии. - Лукьяненков отрицает, что был на месте преступления. При этом Левченко указал место, где они сбросили вещи со следами крови. В коллекторе нашли одежду и маски, что подтверждает, что в убийстве участвовали два человека. Вещи направлены на экспертизу, которая должна выяснить - есть ли на них биологический материал Ивана Лукьяненкова.

Орудие убийства пока не нашли. Киллер заявил, что пистолет они выбросили где-то в лесу. Место не запомнил. Эксперты установили: это был травматический пистолет, переделанный под боевой.

Вопросов остается много. Родственники погибшего экс-чиновника разделились надвое. Многие в то, что к убийству причастен их Ваня, не верят. Считают, что его подставили, а показания выбили силой. Остальные терзаются другим вопросом. Знал ли Иван, что он приемный? Может, когда понял, что папа и мама ему не родные, у него и снесло крышу? Мог обидеться, что от него эту тайну скрывали? Или просто обидеться на весь свет…

- Подозреваемый говорит, что не знал этого, - утверждает мой собеседник.

Ивану Лукьяненкову и Сергею Левченко готовятся предъявить обвинение по статье «убийство». При таком наборе (убийство, совершенное группой лиц, по найму) обоим грозит вплоть до пожизненного.