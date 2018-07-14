Где спрятать ценности, уезжая в отпуск

СЕГОДНЯ 01:05 2018-07-13T22:14:40+03:00

После закрытия чемпионата и ближе к высокому отпускному сезону в августе, можно ожидать всплеска воровской активности. Фото: кадр из фильма

Причем так, чтобы об этом не догадались воры [инфографика]

Изменить размер текста: A A

Каждые 4 минуты в стране обворовывают чью-то квартиру. Такова полицейская статистика. Пик квартирных краж, по понятным причинам, приходится на лето. В столице в этом году он немного сдвинется из-за мундиаля - сейчас домушники-гастролеры в общей массе орудовать в Москве не рисковали. А уже после закрытия чемпионата, да и ближе к высокому отпускному сезону в августе, можно ожидать всплеска воровской активности.

Ценности на время отъезда можно отнести в банковское хранилище, зарыть в огороде на даче. Но вполне реально уберечь и внутри квартиры. Достаточно просто включить фантазию.

На самом видном месте

Камушек лучше всего спрятать на морском берегу, а лист - в лесу. Классика из детектива, но она работает. Прятать ценности на видном месте иногда вернее, чем в укромном уголке. Встаньте в центре комнаты и оглядитесь. Вокруг окажется много предметов - практически в каждом можно сделать тайник.

- Иногда самые удачные места - прямо перед вами. Допустим, использовать громоздкий шкаф, который не сдвинешь с места. Однажды воры весь такой гардероб обшарили, а деньги находились за его задней стенкой - лежали в пакете, который был приклеен к стенке скотчем, - вспоминает частный детектив Олег Пытов.

Главное, чтобы ваша фантазия была богаче, чем у потенциальных домушников.

- Одна женщина крупные бриллианты приклеила снаружи к сапожкам игрушечного шута. А он просто висел на гвоздике. Ну кому придет в голову, что на дешевой игрушке могут оказаться не стекляшки? Воры обыскали в квартире все, но драгоценности так и не нашли, - рассказывает бывший опер, а ныне детектив Екатерина Шумякина.

Игрушки и зверушки

Самым лучшим сейфом могут стать обычные пластиковые игрушки. Понадобится только нож и клей. Например, берете игрушечного Деда Мороза. Разрезаете праздничного дедушку, кладете в него купюры и заклеиваете.

Аналогичную манипуляцию можно провернуть с теннисными мячиками. Не нужно потом прятать их как настоящую драгоценность - достаточно оставить на видном месте или в коробке с ракетками.

У владельцев животных появляются дополнительные возможности. Кошачий наполнитель, например, чем не тайник? Или аквариум. Деньги в герметичном пакете зарыть в гравий на дне. Не видно ни сверху, ни снизу. Налить воду и запустить рыбок.

Куда воры заглянут в первую очередьФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Старая обувь и швабра

Набитая хламом квартира имеет свои плюсы - в такой тяжело не только хозяевам, но и ворам. Лишний предмет в углу уже не вызовет подозрений. А для надежного тайника сгодятся самые примитивные вещи.

Например, ручка швабры. Если ее отвинтить, то туда можно спрятать свернутые купюры.

Для небрезгливых подойдет мусорное ведро. Деньги - просто кинуть на дно, а сверху щедро присыпать каким-нибудь мусором, яичной скорлупой и т. д.

Неплохое решение - так называемые подолы занавесок. Внизу у штор бывает подогнутый край - вот в него-то и можно пристроить свои сокровища.

Не спешите выбрасывать старую обувь - в ней под стельками для денег будет хорошее убежище. Или еще решение - щетка для пышных волос. Ну какой грабитель обратит на нее внимание? Этим надо пользоваться. Разобрать такую проще простого. Снимите с нее мягкую часть, из которой торчат зубчики, - и тайник готов.

Ремонт с секретом

Если в мгновенном доступе к деньгам нет необходимости, то их можно спрятать надежнее и глубже - в специально оборудованном во время ремонта тайнике. Например, сделать дополнительную ложную розетку. В нишу за ней сложить сбережения, а снаружи двумя шурупами прикрутить корпус. Нужно только, чтобы эта розетка на вид не отличалась от остальных.

- Также можно использовать скрытые полости в стенах (их делают при прокладке электропроводки, водопровода, отопления), полу (при укладке паркета, ламината, плитки), натяжном потолке, ниши в порогах, дверных и оконных проемах, полости в ножках мебели, - перечисляет бывший сотрудник МВД, директор юридической фирмы Роман Хабаров.

- Сделать в ванной одну плитку с поворотным механизмом. При нажатии она поворачивается и открывает полость в стене, куда кладутся деньги, - объясняет Екатерина Шумякина.

Подкормить преступника

Если воры влезли не за какими-то конкретными ценностями по наводке, например, коллекцией старинных орденов, то, скорее всего, уйдут сразу же, как найдут заначку. Помогите им. Спрячьте 5 - 10 тыс. руб. в книги. Подойдут и другие давно засвеченные места вроде банок с крупами - о таком способе прятать деньги знают даже самые неискушенные преступники. Или еще лучше - сложите в конверт и положите под матрас на кровати. Да, да, прятать деньги под матрасом - не фигуральное выражение. Это одно из самых популярных мест хранения заначки, особенно у пожилых людей - деньги там всегда под рукой. Вор этот тайник найдет и уберется восвояси. Считайте, что заплатили эти деньги за установку охранной сигнализации. Ну или за страховой полис.

Полезные советыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО

Только не в морозилку!

А есть места, в которые прятать деньги точно не надо.

- Это морозилка, банки и пакеты с крупой, мукой, вермишелью, сливной бачок, корзина с бельем, ящики комодов, шкафов, сервантов (вообще в мебели не надо хранить ничего ценного), карманы одежды, чайники, кровать и постельные принадлежности, книги, - объясняет Роман Хабаров.

По наблюдениям криминалистов, обычно воры сначала идут в спальню. В квартире их внимание обязательно привлечет все, что висит на стенах, - картины, фотографии, ковры.

Некоторые хозяева разбирают бытовую технику и прячут в ее корпус деньги. Преступники могут об этом даже не догадываться, а просто унести, предположим, ноутбук или иной гаджет средних размеров вместе со спрятанным в нем сокровищем.