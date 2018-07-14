Политики на двух колесах

СЕГОДНЯ 01:04 2018-07-14T01:05:01+03:00

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Милонов готов давить на мотоцикле всю нечисть

- Мне надоело коптиться в московских пробках, - с утра пораньше злится депутат Виталий Милонов, спрыгивая со своего черного Harley Davidson. Ну кто бы мог подумать? Где православный Милонов, а где рычащий черный «Харлей»? Но в Госдуме чего только не увидишь.

На часах половина десятого утра. Милонов примчал на работу и ставит байк на депутатской парковке.

Виталий Милонов: - За рулем я воин света!Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

- Мне никакие мигалки не нужны! - хвастается он, снимая мотоциклетный шлем, больше похожий на солдатскую каску.

- А вы давно пересели на мотик? - спрашиваю.

- Несколько лет уже. Мой помощник-байкер заразил этой темой. Harley Davidson Iron 883 купил с рук по объявлению в Москве за 300 тысяч - моя месячная зарплата, - отчитывается Милонов. - Я на мотоцикле скачу, как воин света, - не хватает только меча, чтобы крушить всякую нечисть. Но больше 130 километров в час не гоняю - закон не велит. В Петербурге у меня стоит новый BMW F800 - его взял в кредит. На том байке езжу на встречу с избирателями, на службу в церковь.

- Можно попробовать? - я кивнул в сторону неумолкающего «Харлея». Милонов кивнул. И вот я оседлал депутатский байк. Выкрутил ручку на руле, бросил сцепление, мотик дернулся, и меня мотануло вперед - чуть не расквасил нос. Байк заглох.

- Все, хорош! - Милонов согнал меня с мотоцикла. - Сейчас разобьешься тут. Этому надо долго учиться!

В кафе на байке

В правительстве тоже есть свой клуб мотоциклистов. Один из самых прожженных - министр энергетики Александр Новак. У него в гараже стоят сразу два байка от BMW - К1200LT и К1600GTL. Кстати, ученик Новака - первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В его коллекции есть BMW К1600GTL и уникальный HarleyDavidson FLSTC 103АNV. Его выпустили в очень ограниченной серии в честь юбилея компании.

- Обычно мы созваниваемся: «Поедешь кататься? Встречаемся там-то и там-то». Я знаю многих людей, кто садится на мотоцикл, чтобы проехаться по Москве, почувствовать движение и ритм города, заехать в какую-то кафешку, на Воробьевы горы. Просто классно. Особенно вечером в пятницу или субботу, - поделился министр.

Антон Силуанов: - Поедем, министры, кататься! Фото: Пресс-служба президента Республики Татарстан

А вот новичок в правительстве Константин Носков (министр цифрового развития) держит сразу двух стальных коней: KТМ 1290 и «Хонда cb60fa». До своего назначения Носков в Фейсбуке публиковал фотографии дальних заездов на байке.

Любитель езды на мотоцикле - и губернатор Новгородчины Андрей Никитин. Сейчас он обещает тестировать на байке новые участки скоростной трассы Москва - Петербург. А в мае 2015-го, когда еще работал гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ), отмахал от Москвы до Костромы 400 км на мотоцикле, чтоб попасть на молодежный фестиваль.

Разгонялся до 320 км в час!

Рядом с «Харлеем» Милонова на парковке Госдумы стоит свеженький спортивный BMW. На нем гоняет другой депутат, Алексей Журавлев.

- В Москве в пробках автомобилисты не бодаются с вами? Может, не пропускают где-то?

- Нет, тьфу-тьфу, не сглазить, у нас все понимающие-пропускающие. Мне и нужно 20 сантиметров, чтобы проехать. И разгон - за 2 секунды до 100 километров в час.

- Максимально сколько разгонялись?

- До 320 километров в час. Но это по треку. В городе стараюсь не нарушать. Зачем мотоцикл нужен? На работу приехал - и никакая зарядка не нужна. Переоделся в костюм, и ты уже бодрый. Когда едешь из Москвы в Воронеж - разгружаешься. В дороге уходят все проблемы, психика приходит в порядок.

Валуев и Журова пересели на велосипеды

На полную катушку лето проводит и боксер-депутат Николай Валуев. Выращивает в своей усадьбе клубнику, ходит на рыбалку ловить щук, катается на моторной лодке со своей дочкой. А еще крутит педали на велосипеде. Успел даже поучаствовать в велопробеге.

Валуев (в центре) и Журова согласны на педаль! Фото: vk.com/nickvaluev

На великах вместе с детьми ездит и олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова. У нее велосипед старенький, но с историей.

- Мне его выдали еще в 2004-м году для тренировок, до сих пор он у меня, - рассказала «КП» Журова. - Возле дома есть гольф-клуб, катаюсь туда. Езжу на велосипеде и в магазин за продуктами.

Олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова. Фото: twitter.com/szhurova

Некоторые российские губернаторы не отстают. Вот глава Калининградской области Антон Алиханов часто приезжает к себе в администрацию на велике. Он на нем прикатил однажды даже на митинг к калининградцам. А глава Удмуртии Александр Бречалов не только, бывает, ездит на работу на велосипеде, но и бегает.

- Очень удобно. Не тратишь специально время на тренировку, - рассказал «КП» Бречалов.