Туризм после мундиаля: А теперь мы к вам!

13 Июль 23:00 2018-07-13T22:59:53+03:00

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В Россию на чемпионат мира по футболу приехали болельщики со всего мира. Улетают с изменившейся картиной мира - Россия оказалась совсем не такой, как рисовали газетно-интернетные стереотипы.

- А что вы раньше молчали, что у вас так классно? - искренне недоумевает мексиканец.

- Я снова приеду, но уже просто как турист, хочу Россию посмотреть! - вторит ему другой мой новый знакомый, болельщик из Исландии.

Но и у нас картина мира в чём-то изменилась - благодаря танцующим в московском метро бразильцам, перуанским и колумбийским карнавалам в Самаре и Саранске, исландским викингам со своим “Хуууу!” в Зарядье… Гости со всего мира при всей их экзотичности отлично вписались в нашу жизнь. И вызвали ответное желание: поехать и посмотреть, как эти самые исландцы и мексиканцы живут, поют и танцуют у себя дома.

Во время мундиаля вырос спрос на авиабилеты в те страны, чьи команды и болельщики ярко себя проявили, подтверждают эксперты туристического сервиса OneTwoTrip. Активнее всего народ бросился искать билеты в Латинскую Америку. Но запал быстро пропадает: за перелёт придётся отдать 50 - 60 тысяч рублей, слишком дорого. А вот в Исландию реально сейчас покупают больше авиабилетов, чем до чемпионата.

КУДА ТЕПЕРЬ ХОТЯТ ПОЕХАТЬ РОССИЯНЕ

Страна На сколько вырос спрос на авиабилеты с чемпионата мира

Уругвай 150%

Исландия 44%

Аргентина 27%

По данным OneTwoTrip.

ЕГИПЕТ: ЧАРТЕРЫ К ОСЕНИ

Чем запомнились: Сборной России везло на соперников из курортных стран. Играли с Египтом, Испанией, Хорватией. Как поехать: В Испании и Хорватии сейчас разгар пляжного сезона. Отпуск в гостях у Пике и Рамоса обойдется подешевле, чем в родных местах Модрича и Субашича (оба, кстати, из курортного Задара). Тур на неделю в Испанию можно купить за 35 тысяч на человека - с перелётом из Москвы и проживанием в 3-звёздочном отеле на побережьях Коста-Брава или Коста-Дорада. В Хорватии тот же вариант обойдётся минимум в 40 тысяч рублей.

А что Египет? Министр транспорта Евгений Дитрих пообещал, что переговоры по чартерам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх Россия и Египет проведут сразу после чемпионата мира. Его египетские коллеги приезжали поболеть за свою команду, словечко замолвили. Если так – то осенью, вполне возможно, наши туристы снова смогут летать на красноморские курорты Страны пирамид напрямую. Пока, напомню, есть только регулярные рейсы между Москвой и Каиром.

ИСЛАНДИЯ: СПЕТЬ "КАЛИНКУ" ПОСРЕДИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА

Чем запомнились: исландские футболисты-викинги на равных бились с лучшими сборными мира, хотя на всём острове живёт 340 тысяч человек - как в Саранске или Архангельске! А исландские болельщики точно заслужили приз зрительских симпатий - своим "Хууууу!" в Зарядье и "Калинкой" на суровом берегу Атлантического океана.

Как поехать: Исландия на самом деле не так уж далеко. Удобнее всего лететь финской авиакомпанией Finnair - полтора часа из Москвы до Хельсинки и еще три часа до Рейкъявика. Билеты туда - обратно стоят порядка 30 тысяч рублей. С 2018 года появились прямые рейсы Москва - Рейкъявик, но летают только раз в неделю по субботам. Исландия входит в Шенген, так что с многократной испанской, греческой или любой другой шенгенской визой туда можно ехать без проблем.

Но надо быть готовым к тому, что расходы на перелёт - просто цветочки по сравнению с ценами в Исландии. На отели и даже хостелы готовьте не меньше 100 - 150 евро в сутки. Главный сувенир - традиционный исландский свитер из овечьей шерсти - стоит 15 - 20 тысяч рублей. Но водопады с радугами, ледники, пляжи с чёрным песком, где сверкают бриллианты выброшенных на берег льдин, неземные вулканические пейзажи и горячие бассейны, подогреваемые из недр земли, того стоят.

Викинги тоже есть - в каждом сувенирном магазине, в расписанных рунами машинах и чехлах для смартфонов. И в характере исландцев.

И не забудьте выйти на берег океана и спеть “Калинку”!

МЕКСИКА: СОМБРЕРО БЕЗ ПЕРЕСАДОК

Чем запомнились: За фиесту на Никольской надо сказать спасибо как раз мексиканцам (а также, конечно, аргентинцам, колумбийцам, перуанцам и бразильцам). Сомбреро, песни на испанском и радость независимо от того, выиграла их команда или нет. Мексика на весь турнир арендовала "Гостиный Двор" на Ильинке - там танцевали под песни мариачи, смотрели футбол с комментариями на испанском, если такос с буррито. В Манеже в это время дегустировали перуанский писко с киноа под шаманские обряды - там разместился “Дом Перу”. Приключения аргентинских болельщиков, перепутавших Нижний Новгород с Великим, и карнавал десять тысяч перуанцев на улицах Саранска - чуть ли не самые яркие истории мундиаля.

Как поехать: из всех латиноамериканских стран проще и дешевле всего слетать в Мексику. На курорт Канкун есть прямые рейсы из Москвы. С осени их станет ещё больше. Мариачи с гитарами и в сомбреро встречают прямо в аэропорту (на полном серьёзе). С визой без проблем - её оформляют онлайн, бесплатно и очень быстро. Что в Канкуне? Пляжи и отели, среди которых очень много "всё включено". Рядом - пирамиды цивилизации майя в Чичен-Ице и Тулуме, карстовые пещеры-сеноты, в которых можно плавать, мексиканская баня - темаскаль, текила и мискаль…

Цена вопроса - 70 - 80 тысяч рублей на человека за тур на неделю, с перелётом из Москвы и проживанием в отеле 3*.

ЯПОНИЯ: ПОЧТИ ДРУГАЯ ПЛАНЕТА

Чем запомнились: болельщики убирали за собой трибуны стадиона. А сборная Японии после после игры навела идеальный порядок в раздевалке. И оставила на столе записку "Спасибо!" на русском языке. Это ж люди с другой планеты! Если там футболисты такие интеллигентные, чего ждать от музейных работников?

Как поехать: из Москвы в Токио летают “Аэрофлот” и Japan Airlines. Также есть рейсы в Страну Восходящего солнца из других городов России. Но стыковочными рейсами лететь заметно дешевле, можно уложиться в 38 - 40 тысяч рублей. На футбол вы в Японии вряд ли пойдёте - там уж очень много других радостей. Токио с небоскрёбами, древняя столица Киото, храмы и традиционные самурайские дома, бани-онсены… И даже таксисты в белых перчатках!

НЕ ТОЛЬКО ЗА ГРАНИЦУ

Что любопытно - чемпионат мира повысил интерес и к путешествиям и по стране. Благодаря репортажам и постам в соцсетях мы по-новому взглянули на города, где играли матчи. Теперь 82% путешественников собираются туда съездить, судя по результатам свежего исследования портала OneTwoTrip.

Вот самые популярные варианты:

25% туристов хотят в Казань

20% в Калининград

19% в Сочи

В ЧЁМ ГЛАВНЫЙ ПЛЮС ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА

36% - новая инфраструктура: дороги, аэропорты

26% - изменение мировоззрения населения, сопричастность к глобальному событию

19% - развитие спорта (новые стадионы, интерес к футболу)

19% - улучшение имиджа страны и регионов

По данным опроса OneTwoTrip.