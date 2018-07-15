Модель, которая увела у Ольги Бузовой мужа, уличила во вранье ради рекламы

СЕГОДНЯ 17:27 2018-07-15T17:48:33+03:00

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Июль 2018 года бывший муж Ольги Бузовой – Дмитрий Тарасов запомнит надолго. Во-первых, он распрощался с родным «Локомотивом», в котором играл более трех лет, во-вторых, снова стал отцом. Новая супруга- модель Анастасия Костенко подарила футболисту дочь. Но только красавица покинуть стены роддома, как подписчики ее аккаунта уличили молодую маму во лжи. Настя опубликовала в своем инстаграме фото детской комнаты, где стоит белоснежная коляска. Но внимательные поклонники Костенко заметили, что ранее она расхваливала другую коляску и утверждала, что купила именно ее для наследницы.

«Я сама покупала у них фирменную коляску и могу смело рекомендовать их, как официальных поставщиков этого бренда. Поверьте, наткнуться на подделку ничего не стоит. Кстати, о коляске: собрали ее сами, буквально за пару минут, очень порадовал материал — качественная и приятная на ощупь экокожа. Отдельный плюс, что она действительно очень легкая и проста в чистке» (Орфография и пунктуация авторские — прим. ред.) — делилась Анастасия несколько недель назад в Instagram.

Подписчики засыпали модель комментариями, что ради рекламы она готова врать, а ведь люди по ее советам возможно покупают некачественные вещи. А при этом сама молодая мама выбирает другие товары для дочери. Анастасия пока никак не стала комментировать обвинения в свой адрес.

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- С самого детства дочь была общительным ребенком. Очень любила выступать - танцевала и пела. Собирала всех соседей и развлекала их, - поделилась в одном из интервью мама модели - Виктория Владимировна. - Звездочку мы в ней увидели сразу. И учителя это тоже замечали. Краснеть за нее в школе точно не приходилось. В ней есть бойцовский дух, и трудностей она не боится. (подробности)

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