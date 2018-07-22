Из-за антироссийских санкций Италия теряет по 7 миллионов евро. В день!

СЕГОДНЯ 13:10 2018-07-22T13:18:25+03:00

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В Евросоюзе становится все больше политиков, которые признают: присоединение к антироссийским санкциям больно бьет по бюджету их стран. Экс-сенатор Италии Роберто Мура заявил, что из-за санкций его государство ежедневно теряет 7 миллионов евро - более 2,5 миллиарда евро в год!

Об убытках политик рассказал на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Грозном, куда он в составе делегации прибыл в минувшие выходные. Вместе с ним в республику также прилетели представители итальянских компаний, которые интересовались сотрудничеством с Чечней в области сельского хозяйства и промышленности.

- Санкции очень сильно повредили нашей экономике, - пожаловался экс-сенатор. - Те данные, которыми я располагаю, говорят о том, что Италия каждый день несет убытки в 7 миллионов евро. Мы потеряли 10 тысяч рабочих мест с того момента, как были введены санкции. Поэтому санкции не только проблема России, но и огромная проблема для Италии!

Ранее о своих убытках от введенных в ответ российских контрсанкций рассказали в Германии. Месяц назад депутат Бундестага Маркус Фронмайер заявил, что экономика его страны ежемесячно теряет из-за этого 618 миллионов евро.

Всего же, как в конце прошлого года подсчитали в Австрийском институте экономических исследований, из-за санкций страны ЕС потеряли уже более 30 миллиардов евро.