Сергей Хрущев: Конгресс США хочет допросить переводчика - о чем Трамп и Путин говорили наедине. Это недопустимо в мировой дипломатии

СЕГОДНЯ 15:53 2018-07-22T16:05:25+03:00

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- Алло, Сергей Никитич!

- Знакомый голос слышу.

- И мне очень приятно вас услышать... Я понимаю, что нынешнюю напряженность между США и Россией трудно сравнивать с той, которая была при Никите Сергеевиче Хрущеве между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Но все равно градус-то сейчас понизился? Вам оттуда, из-за океана как все это видится? Встреча Трампа с Путиным - прежде всего...

- Я думаю, что градус повысился.

- Как повысился?

- Степень отчуждения и неблагожелательности сейчас значительно выше, чем она была во времена Хрущева и во время «холодной войны».

- Вот так вот?

- Да. Я могу это пояснить.

Ведь во время войны, - холодной войны, как мы ее называем - было противостояние двух сверхдержав. Были две сверхдержавы, которые стояли во главе двух блоков.

Это были Соединенные Штаты и блок НАТО, объединяющий, так сказать, и плюс другие союзники. И был восточный блок – во главе с Советским Союзом, и в этом блоке состояли государства Варшавского пакта.

И они - эти два противоборствующих блока - противостояли на равных, потому что Советский Союз и страны, сотрудничающие с ним, они ни в коей мере не зависели от США и Запада в целом. Они имели свое экономическое сообщество – СЭВ, свою общую валюту – переводной рубль, в котором и вели дела. Они имели свою замкнутую экономику, я уже не говорю, что Советский Союз был промышленной державой. Они не зависели от торговли с Западом...

Они денег на Западе не брали, на Запад ничего не продавали в таких количествах, от чего бы зависело их благосостояние.

И тогда это противостояние - между Западом и Востоком - была направлено - с нашей стороны - на то, что мы пытались показать американцам: мы имеем право быть на том же уровне, как и они, мы с ними равные.

Американцы этого не признавали, - также, как они вообще ничего и не признают. И поэтому мы не просили их ни о чем. А мы их принуждали к этому. В результате Америкой в 53-м году была занята такая позиция, что обе сверхдержавы оказались на грани войны.

Но вызов этот Хрущев принял. И реагировал на каждый американский шаг, недружественный или агрессивный - такой же реакцией. И когда в 57-м году турки вместе с американцами хотели свергнуть новое сирийское правительство, а тогда шло освобождение от колоний, то мы проявили воинственность. Но мы не воевали ни разу. И они вынуждены были отступить.

Когда в следующем году они то же самое попытались сделать в отношении Ирака, была такая же жесткая реакция. Я уж не говорю об египетском кризисе, суэцком кризисе 56-го года.

Хрущев реагировал на каждый американский шаг, недружественный или агрессивный - такой же реакциейФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Все очень похожие параллели? Вот про сегодняшний день будто говорим - так получается.

- Да. Это - параллели, но - другие.

И вот эти кризисы нарастали. В 62-м году разразился так называемый кубинский кризис. Он ничем не отличался от предыдущих, потому что это было то же самое: американцы захотели свергнуть правительство Кастро, а мы решили его защитить. И для этого поставили на Кубу ракеты, которые служили сигналом американцам: не лезьте сюда, мы к этому относимся серьезно.

- У меня такой вопрос... Если сейчас градус противостояния, как вы говорите, - выше, после того, как Трамп с Путиным встретились в Хельсинки, - это градус понизит?

- Понизит, конечно. Но давайте я закончу мысль. Можно?

И в 56-м году кубинский кризис отличался только одним от всех предыдущих. А именно - тем, что американцы вдруг почувствовали, что они тоже смертные. Они могут погибнуть. Они не будут наблюдать столкновения Европы и Азии по телевизору, а - их убьют.

И это был такой американский психологический кризис. Он не был в военном отношении опаснее, чем все другие. И в результате американцы де факто вынуждены были признать нас равными.

И политика кризисов после этого закончилась. И началась политика разрядки. Если вы помните, Хрущев встречался с Эйзенхауэром, потом были разговоры с Кеннеди, потом Никсон стал ездить и приглашать к себе Брежнева. Шло взаимоотношение на равных.

Трамп с Путиным на днях встретились в ХельсинкиФото: REUTERS

- И Хрущев же в Америку ездил. В 1957-м.

- Конечно. Я не буду вам рассказывать. Вам же коротко надо. Ездил. Его не любили, его боялись.

- У меня есть книжка «Лицом к лицу с Америкой».

- Вы лучше прочитайте «Рождение сверхдержавы».

Были отношения на равных.

Сейчас же Россия даже не сверхдержава. Она просто богатая страна, торгующая естественными ресурсами. И тем самым полностью зависящая от этой торговли. И зависящая от западной банковской системы.

Поэтому - когда мы сегодня говорим: признайте нас равными, - мы обижаем американцев.

- Что же здесь обидного-то?

- Мы обижаем их сознание, они считают, что Россия проиграла холодную войну. (И, по сути дела, ведь проиграла.) Потому что Горбачев и Ельцин сдались. Они сказали, что мы часть западного мира. Мы будем следовать указаниям Запада.

- Ну, это не совсем так!

- И вдруг Путин в 2007 году заявил: нет, господа, пожалуйста, признайте нас равными, признайте наше право на собственное мнение. Американцы оскорбились. И они хотят наказать Россию. И наказать за это Путина. Вот в этом-то и весь лейтмотив американской политики. Они ввели санкции. История с Олимпийскими играми и всем остальным - тоже оттуда...

А дальше все зависит от эмоций того или иного лидера. Обама был очень обижен на Путина. И он делал все, чтобы Путину насолить. Устройство этой самой допинговой истерии... Этого допингового скандала, который он закатил. Исключение России из Олимпийских игр. Это все обамовские штучки.

Пришел более прагматичный Трамп. И Трамп сказал: мне это неинтересно. Я не хочу здесь ругаться. Я хочу попытаться договориться со всеми, в том числе, с Путиным.

- Россия - за!

- И вот здесь произошел очень неприятный для России срыв. Когда избрали Трампа, который не входил в эту коррумпированную бюрократию Вашингтона, против него вся бюрократия ополчилась и, в первую очередь, демократы и Хиллари. И они искали способ, как Трампу насолить. Так же, как всегда это бывает.

Обама был очень обижен на ПутинаФото: REUTERS

- Так-так-так...

- Они сначала использовали какие-то отношения Трампа с женщинами – не сработало. Они попытались устроить разговор по поводу налогов – тоже не сработало. Они сказали, опубликуйте, сколько вы налогов платите. А Трамп сказал, что я публиковать не буду, но всегда старался платить поменьше, что американцам очень понравилось.

И тут вдруг на викиликс появились эти вот совершенно неприличные рассуждения избирательной комиссии Хиллари... И Хиллари, не зная, почему, - вдруг объявила, что это Россия, российские хакеры выиграли выборы, а совсем не Трамп победил ее.

И сейчас то, что происходит, это попытка использования России в борьбе против Трампа.

- Ну, не знаю... И все же - как вы оцениваете новый дух Хельсинки? Я имею ввиду встречу Путина и Трампа...

- Очень положительно. Но в Америке опять поднялся жуткий скандал против Трампа. Сейчас уже Конгресс требует создать две комиссии, которые расследуют, а что там Трамп говорил лично Путину? Уже конгрессмены говорят: дескать, да, президенты говорили с глазу на глаз, но там было два переводчика. Вот теперь, дескать, мы допросим своего, пусть он нам все под присягой расскажет - слово в слово.

То есть, это недопустимо в мировой дипломатии, потому что вы не можете вдруг публиковать свои закрытые разговоры.

- И что же дальше?

- Они - противники Трампа - будут оказывать давление самыми разными способами. И это давление будет происходить параллельно на Россию и параллельно на Трампа. А Трамп - отыгрывает назад. Он не может ничего сделать. Так же, как другие американцы отыгрывали назад.

- А это вы о чем?

- Когда Эйзенхауэр пригласил Хрущева с визитом, то поднялся страшный вой. Эйзенхауэр ничего не придумал лучше, как сказать: вы знаете, я его, на самом деле-то, не приглашал. Я послал ему приглашение и написал там «при условии того-то и того-то я вас приглашу». А вот замминистра иностранных дел по ошибке ему передал это приглашение.

- Это напоминает нынешнюю ситуацию, да?

- Да. И американцы до сих пор такими приемами пользуются. Хотя, конечно, все понимают, что как это замминистр по ошибке пригласил руководителя конкурирующей сверхдержавы?

- Понял. Ясно. Тем не менее, скажите, - градус понизился или не понизился? Я все про то же - напряженность между США и Россией может сейчас уменьшится, на ваш взгляд?

- Трудно сказать. Если сейчас начнется новая волна расследований - о чем Трамп говорил с Путиным, - то это может повысить градус. Будут придираться к каждому слову.

Тем более, что в этом году выборы. Трампа пусть не выбирают, но выбирают членов Конгресса.

- Я понял. Надо подождать.

- Надо подождать. И я надеюсь... Лично Трамп хочет этот градус понизить. Но я боюсь, что у него это не получится. Потому что сегодня политическая атмосфера внутри Америки настолько накалена, что позиция демократов в отношении Трампа и республиканцев напоминает мне позицию Ленина с его лозунгом: чем хуже, тем лучше.

- Понял. Спасибо вам за откровенное интервью.

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