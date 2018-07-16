СЕГОДНЯ 14:06 2018-07-16T14:08:04+03:00

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Для начала два существенных обстоятельства.

Через полгода мне исполнится 60 лет и я должен выйти на пенсию. Но, судя по всему, не успею: закон о пенсионной реформе, скорее всего, примут уже осенью, и, значит, срок моего законного отдыха от трудов праведных отодвинется еще на 12 месяцев. Это первое.

И второе. Уже почти год я безработный. Срочный трудовой договор закончился, а продлевать его не стали. Все попытки найти место через всевозможные сайты трудоустройства ни к чему не привели. На мое резюме, сверкающее, как царская корона, корундами высокой квалификации, профессиональными достижениями и огромным опытом, не было вообще ни одного отклика. Ни одного!

И в самом деле, кому нужен трудяга под 60?

Поэтому решил найти свою новую рабочую стезю через государственную службу занятости.

ОГО, КАКАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ВАКАНСИЯ!

Центр трудоустройства в моем московском районе встретил меня девственной пустотой и оглушительной тишиной. И немалым удивлением сотрудниц: это что еще за пожилой хрен с горы спустился?

- Посмотрите для начала вакансии на терминале, - предложила вахтенная. - Хотя по вашей специальности и вообще для нерабочих специальностей у нас их обычно не бывает, но вдруг… Ого, есть одна! Да еще какая интересная.

Предложение работы и в самом деле было любопытным. Даже странным. Пятидневка. Полный рабочий день. Круг обязанностей шире, чем справочник профессий Минтруда, включая ведение переговоров с иностранными клиентами компании. Кроме профильного гуманитарного образования и опыта, требовалось иметь многолетний опыт работы в Азии, разбираться в истории винного дела, ассортименте, способах приготовления и доставки вин и обязательно владеть - это кроме университетского диплома - свидетельством об окончании школы сомелье. Все это богачество вкуса и букета за 30 тысяч в месяц. Грязными. И еще предлагалось дополнительное медицинское страхование, без которого при таких обстоятельствах никак.

- Э-э-э, - промычал я, с интонацией Шурика из «Кавказской пленницы». - Я совсем не пью!

И, будучи в трезвом уме, попросил меня официально зарегистрировать безработным и заодно подыскать что-то другое. Неалкогольное. А пока менеджер вытаскивала формуляр с перечнем необходимых документов, я поинтересовался:

- И какое же у меня будет пособие по безработице?

- У вас стандартное: 850 рублей само пособие и еще 850 - материальная помощь. Да, еще вам дадут деньги на проездной, чтобы вы могли работу искать, - 1324 рубля. Всего получается 3074 рубля.

- Погодите, но мне этого не хватит даже за квартиру заплатить! Придется сидеть без света, интернета и телевизора. А еще ведь пить-есть надо. Одеться на зиму. А в кино или в театр хотя бы раз в полгода?

- С развлечениями это вы загнули. Если через полгода не трудоустроитесь, пособие и матпомощь вам выплачивать перестанут. Можно будет их вернуть еще только через шесть месяцев…

- Ну уж нет! Я согласен на любую работу! Правительство вон говорит, что у нас рынок труда безразмерный. У вас же можно пройти переквалификацию?

- Тогда вам к нашему психологу. Она как раз по этой части...

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ВДОГОНКУ

А что будет с жилищными субсидиями?

Есть еще одна сторона проблемы, о которой почему-то не упоминают. Когда пожилые люди окажутся и без работы, которой для них просто нет, и без пенсии, они неизбежно придут за социальными пособиями и за жилищными субсидиями, которые выплачиваются из местных бюджетов, очень небогатых. То есть социальные обязательства просто перекладывают на регионы, сбрасывая затраты с федерального бюджета.

И вот тут-то и начнется. Денег в местных бюджетах нет. Потянется череда невыплат и цепочка неплатежей за ЖКХ, газ и свет.

А еще по закону безработные непенсионеры должны платить налоги за квартиру, земельный участок и домик на нем (пенсионеры от этих фискальных податей освобождены). Где взять деньги еще и на это, ответов пока нет...

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Главное - поменять взгляд на мир!

Симпатичный психолог-профконсультант Полина Юрьевна смотрела на меня ласковым взглядом профессионального патологоанатома:

- Как часто вы обновляете свое резюме на сайтах по поиску работы?

- Часто. Раз в полтора-два месяца.

- Это неправильно! Надо каждый день обновлять.

- Постойте, а что там обновлять? Я уже все свои запросы снизил до минимума, все достоинства выпятил, а недостатки спрятал. К тому же пообещал придумать кучу идей, делать все с нуля и под ключ, работать в старой команде или создать новую под конкретную задачу… А толку? Когда кадровик видит мой возраст, он сразу отправляет резюме в корзину, даже не читая его. Я не могу на собеседование прорваться!

- А вы не пробовали поменять взгляд на мир?

- Это как?

- Ну, например, вставать не с правой, а с левой ноги.

- Нда-а-а… Давайте все-таки о моей переквалификации и обучении на новую специальность.

- Что ж, давайте, - вздохнула от этой серой прозы Полина Юрьевна. - Для начала заполните анкету, чтобы я могла понять, к какой профессии вы больше склонны.

Очень неожиданные результаты выявило это анкетирование. Оказалось - а я-то и не знал, - что мне нужно трудиться там, где приходится общаться с людьми. Например, очень подходит мне быть врачом или медсестрой, преподавателем, библиотекаршей или стюардессой.

- А вы не хотите попробовать себя в роли врача или фельдшера? - задала мне в лоб вопрос опытная психолог-профконсультант.

- Это вы о чем, Полина Юрьевна? Чтобы быть врачом, надо иметь диплом медвуза, учиться шесть лет, а потом интернатура. Да и медбрату или фельдшеру требуется медицинский лицей хотя бы закончить.

- А вы устройтесь в больницу санитаром. Работайте и учитесь. Так многие делают.

- Вы это серьезно? Неужели вы не знаете, что на очное и бюджетное отделение в вузы и лицеи принимают до 35 лет, а потом только платно. Или вы думаете, что зарплаты санитара хватит на обучение в институте?

- Ну вы же будете работать! Попросите, чтобы они заплатили за учебу.

- А, ну да.. Конечно…

Я так и вижу главврача, который подписывает счет на обучение своего санитара в вузе, чтобы потом когда-нибудь, годам этак к семидесяти, тот впервые взял скальпель в руки или пошел по палатам с фонендоскопом…

- Ну ладно, - видя мою непонятную нерешительность, психолог поменяла предложение. - Можем вас на педагога переквалифицировать. Это два или два с половиной месяца на курсах, и вы получите свидетельство об их окончании.

- А дальше? Получу я корочки и что? Вы меня с ними трудоустроите?

- Нет, мы трудоустройством после переквалификации не занимаемся. Но это и не важно! Как же вы не понимаете: для вас откроются новые возможности и появятся блестящие перспективы.

- То есть если раньше я искал работу с одним дипломом, то теперь буду с двумя? По-моему, это бред.

- Ну тогда только в дворники, разнорабочие или дорожные рабочие. Пойдете?

Стоило, в общем, получать высшее образование и тридцать пять с хвостиком лет совершенствоваться в профессии, чтобы в итоге разгребать мусор и менять бордюры на поребрики.

P.S. В компанию, где требовался сотрудник с навыками сомелье, я все-таки позвонил, выдохнув одним глотком:

- Готов выйти на работу хоть завтра. Готов даже пить ваше вино. Готов посадить печень. На все готов. Только имейте в виду, через полгода мне будет шестьдесят.

- Вы что, издеваетесь? - на том конце бросили трубку…