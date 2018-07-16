Пацаны поспорят с капитаншей

СЕГОДНЯ 14:00 2018-07-16T14:07:54+03:00

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«Реальные пацаны» в свое время стали настоящей сенсацией. И, конечно, продолжения этого сериала все появлялись и появлялись, пока шутить на тему простоватых парней из Перми стало уже невозможно.

К счастью, авторы фильма действительно люди талантливые. И все-таки решились назвать очередной сезон последним. И шутят там именно о том, что пацаны при всей своей популярности по-прежнему ничего особенного себой не представляют. Повтор последнего сезона начнется с понедельника (ТНТ, 20.00).

Мелодрама «Капитанша» («Россия 1», понедельник - четверг) займет весь вечерний эфир канала на этой неделе. За судьбой девушки Александры придется следить по четыре (!) серии в день. Родители героини внезапно погибают, и Александра (Анна Михайловская) начинает самостоятельную жизнь. Плохие люди мешают, завистники строят козни, а хорошие помогают. Все закончится хорошо.

А вот в сериале «Лесник. Своя земля» (НТВ, понедельник - пятница, 20.40) наоборот все плохо. Бандиты распоясались, разнообразные негодяи, чиновники и коммерсанты мешают жить добрым людям. Хорошо, конечно, что конкретно у героев этого сериала есть защитник Леонид Зубов (Олег Штефанко). Он мужик здоровый, у него не забалуешь.