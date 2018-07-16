2018-07-16T14:07:54+03:00
Телевизор

Пацаны поспорят с капитаншей

Лето - время повторов. Но шанс снова посмотреть любимые сериалы
Петр ПАВЛОВ
Поделиться:
Колян (Николай Наумов) и его неунывающая мама (Марина Федункив) опять попадут во множество неприятностей. Фото: Канал ТНТКолян (Николай Наумов) и его неунывающая мама (Марина Федункив) опять попадут во множество неприятностей. Фото: Канал ТНТ
Изменить размер текста:

«Реальные пацаны» в свое время стали настоящей сенсацией. И, конечно, продолжения этого сериала все появлялись и появлялись, пока шутить на тему простоватых парней из Перми стало уже невозможно.

К счастью, авторы фильма действительно люди талантливые. И все-таки решились назвать очередной сезон последним. И шутят там именно о том, что пацаны при всей своей популярности по-прежнему ничего особенного себой не представляют. Повтор последнего сезона начнется с понедельника (ТНТ, 20.00).

Мелодрама «Капитанша»Россия 1», понедельник - четверг) займет весь вечерний эфир канала на этой неделе. За судьбой девушки Александры придется следить по четыре (!) серии в день. Родители героини внезапно погибают, и Александра (Анна Михайловская) начинает самостоятельную жизнь. Плохие люди мешают, завистники строят козни, а хорошие помогают. Все закончится хорошо.

А вот в сериале «Лесник. Своя земля» (НТВ, понедельник - пятница, 20.40) наоборот все плохо. Бандиты распоясались, разнообразные негодяи, чиновники и коммерсанты мешают жить добрым людям. Хорошо, конечно, что конкретно у героев этого сериала есть защитник Леонид Зубов (Олег Штефанко). Он мужик здоровый, у него не забалуешь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Ностальгируем по 90-ым: модные образы из «Друзей» и «Беверли-хиллз, 90210»
Свободные джинсы, укороченные топы… Девяностые подарили нам немало дерзких, сексуальных и в то же время удобных предметов гардероба. Teleprogramma.pro вспоминает образы из любимых сериалов, которые вдохновляли и продолжают вдохновлять модниц в наши дни [Т
Было-стало: как изменились герои сериала «Игра престолов»
«Игра престолов» — один из самых зрелищных сериалов нашего времени. Весь мир с нетерпением ждет заключительный восьмой сезон. Чтобы немного скрасить ожидание, Telepogramma.pro вспомнила, как выглядели актеры в 2009 году, когда все только начиналось
Новости 24
Представитель Мэй исключил новый референдум по Brexit
Трамп: весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США
«Мы согласны»: МИД РФ прокомментировал слова Трампа о «глупости и тупости» США
Трамп поздравил Путина с великолепным проведением ЧМ-2018 по футболу
Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении НДС
Евросоюз ввел временные ограничения на поставки из России мяса птицы
Лавров и Помпео проводят в Хельсинки первую личную встречу
Во время ЧМ-2018 международные почтовые отправления из Москвы увеличились почти вдвое
Китай пожаловался в ВТО на США из-за планов ввести новые пошлины
"Металлика" и "Катюша": стало известно, что слушали иностранные болельщики во время ЧМ-2018
Глава Финляндии встретил российского лидера в Президентском дворце в Хельсиники
В Москве продлят "желтый" уровень погодной опасности
Италия пообещала до конца года поднять вопрос об отмене санкций ЕС против России
Путин прилетел в Хельсинки на встречу с Трампом
«Обсудили много тем»: президент Финляндии назвал встречу с Трампом разносторонней
В кафе Хельсинки появилось блюдо "Трамп-Путин"
Полиция перекрывает центр Хельсинки перед встречей Путина и Трампа
В Париже шесть станций метро переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018
Украинский омбудсмен предложила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков
Топилин пообещал тратить около 5 млрд рублей в год на переобучение предпенсионеров
Могерини обратилась к Трампу в преддверии его встречи с Путиным в Хельсинки
Во время проведения ЧМ-2018 имена Игорь, Артем и Александр стали самыми популярными у новорожденных в Москве
Первая леди Финляндии показала Меланье Трамп работы финских мастеров
Питомцы смогут ездить в поездах без сопровождения хозяев с 16 июля
Во Франции два болельщика погибли, празднуя победу сборной на ЧМ-2018
Глава Госдепа США: К встрече с Лавровым - готов
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии о диалоге с Россией
Эрдоган объявил о завершении эпохи переворотов в Турции
Президент Финляндии провел встречу с Трампом