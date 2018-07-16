Война войной, а футбол - по расписанию!

СЕГОДНЯ 14:08 2018-07-16T14:10:01+03:00

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Да правда ли, что праздник отгремел? Еще и сегодня вечером будут громыхать на Никольской барабаны и на Воробьевых горах дуть в пронзительные дудки болельщики со всего света в экзотических одеяниях, наводящих мысли о жарком карнавале в Рио, а не о спортивных ристалищах в ветреной Москве. Или в дождливом Питере, или в Казани - и еще в восьми городах России, где подлинные страсти накалили атмосферу так, что поневоле подумаешь о Рио. Уходит праздник... Только не кончается: история не останавливается, ее страницы перетекают одна в другую.

И спрашиваешь себя: что за сила такая в футболе - явная, но непонятная, яростная в радостных проявлениях, но и скрытная в глубинных эмоциях, - что это за сила, объединяющая незнакомых и позволяющая понятливо изъясняться людей с разных континентов? Необъяснимо!

Всегда, как только к нам пришел футбол, всегда так было: мы, наши отцы и деды полюбили его с первого взгляда, с первого удара по воротам, потому еще, быть может, что неудержим в нас дух соревнования - не в поединке, а в ряду, плечом к плечу с товарищами, которые, знаешь, поддержат, принимая или отдавая пас... Вполне возможно, что и потому мы так любим эту открытую игру - замысловатую, с тончайшей вязью узоров и неожиданными вспышками, даже взрывами...

Я поразился, когда узнал, что и в самые трудные годы нашей жизни футбол был рядом, мы не расставались с ним: даже весной 1942 года, когда до Москвы докатывалось гулкое, тревожащее эхо битв, проходило первенство столицы клубных команд. Динамовцы тогда стали чемпионами - газеты и радио сообщили о том невероятном событии - и как же всколыхнуло, подняло дух оно!

Право же, это было сродни военному параду 7 ноября 1941 года на Красной площади...

Подошел 1943 год - побед переломных год, и состоялось первенство Москвы уже для команд мастеров. В решающем матче встретились «Динамо» и ЦДКА - армейцы выиграли со счетом 3:1. В команде победителей сверкали имена вратаря Владимира Никанорова, центрового нападающего Алексея Гринина, его товарищей по атаке - Григория Федотова, Валентина Николаева, Константина Лясковского - их имена запали в нас, мы ими бредили...

В том же 43-м разыграли и Кубок Москвы - в финале «Торпедо» со счетом 6:4 обыграло «Динамо», и какие вышли в поле люди!

Вратарь Анатолий Акимов, англичане прозвали его позже «человек-угорь», Владимир Мошкаркин, Константин Бесков, Георгий Жарков - все звучные имена! Они и после войны светились.

И вот победа! Не на футбольном поле, в мире, в жизни. Уже 13 мая 1945 года взвился флаг первого послевоенного чемпионата страны, и чемпионами тогда стали динамовцы во главе с играющим тренером - человеком-легендой Михаилом Якушиным. А в поле: Всеволод Бобров, Василий Карцев, Леонид Соловьев... Мы росли, на них равняясь.

Столько лет прошло! Имена их не истлели.

И думаешь, перед ними преклоняясь: ведь они герои! Играли не только за себя, скорее - для вас. Раз в такое время, когда кипит война, люди играют в футбол, значит, страна полна решимости, она придет к победе! И еще о чем подумалось потом, не сразу: ведь все они работали не покладая рук, иной раз подряд по две смены на заводах, ходили в патрулях по улицам Москвы, оберегая ее временный ночной покой. И сколько надо было сил, откуда только брали... И на футбол, конечно, тоже.

Наверное, потому мы все футбол так любим, что он часть жизни нашей. В беде, в обычной жизни после.

И в праздник, который он с собой принес.