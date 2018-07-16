Финал ЧМ-2018: Овечкин взял на матч беременную жену, Бондарчук спустилась в метро, а Наоми Кемпбелл целовала кубок

СЕГОДНЯ 01:10 2018-07-16T01:21:59+03:00

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В последний месяц наши звёзды чаще встречались на футбольных матчах, чем на светских премьерах. На самом деле это совершенно прекрасно, что и Филипп Киркоров, и Ксения Собчак, и Алла Пугачева вышли из привычных звездных амплуа, и проявили себя совершено по-человечески: срывали голоса, зарабатывали тахикардию, сходили с ума от радости, когда наша команда двигалась все дальше и дальше и не скрывали слез, когда мы проигрывали. Да, нас остановили хорваты. Но и этой сборной пришлось отдохнуть - французская команда впервые с 98-го года вернула кубок чемпионов в свою страну. Историческое событие? Конечно. Смотрим, кто из звёзд оказался к нему причастен.

Заядлой болельщицей оказалась Наоми Кемпбелл. Супермодель (видимо, благодаря дружбе с Натальей Водяновой) смогла подержать кубок чемпионов в руках. «Привези это домой, Франция!» - написала чернокожая красавица.

iamnaomicampbell VIVA FRANCE #WORLDCUP2018 RUSSIAWITHLOVE SS19 @azzedinealaiaofficial

Был и Мик Джаггер. Лидер Rolling Stones остался в Москве на несколько дней - после проигрыша Англии решил дождаться финала. «Жарко и влажно тут в Москве! Надеюсь, будет крутая игра» - сообщил «роллинг» в своём Инстаграме.

Филипп Киркоров был уверен, что победит Хорватия. Поп-король часто «вангует», но в этот раз удача была на стороне Франции. Артист проводил время на стадионе в компании друзей. Неподалёку от него сидели Яна Рудковская и Дима Билан, на соседних трибунах - Данила Козловский. После матча Фил написал: «И пусть наши «хорватские» надежды и не оправдались, так хоть повидались с моей закадычной подружкой боевой Яночкой».

fkirkorov И пусть наши хорватские надежды и не оправдались, так хоть повидались с моей закадычной подружкой боевой @rudkovskayaofficial #Repost @rudkovskayaofficial with @get_repost Ну а как же без него @fkirkorov ? Он тоже болел за хорватов ps размер моих луноходов в stories

Мария Кожевникова неожиданно для многих призналась, почему не будет болеть за французов. «Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франции, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Манданда, Нзонзи, которые родом из Демократической Республики Конго. Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала, Фекир из Алжира. А во-вторых, я прониклась уважением к капитану сборной Хорватии - к Луке Модричу! Это именно тот случай, после которого продолжаешь верить, что неважно из какой- то семьи, где родился и какая тебе жизнь предлагается... Трудолюбие, Вера в себя в свою мечту и ещё раз трудолюбие вершит справедливость! В 6 лет в дом Модрича постучалась беда, его дедушку повесили на площади, семье пришлось уехать из маленькой югославской деревни в соседний город. Худой и вечно голодный. Тренеры видели его гениальную технику, хотя физическая форма отпугивала, но Лука не сдавался и продолжал тренировать свою выносливость и смог попасть в национальную сборную, а сейчас это один из лучших футболистов мира! (источник «КП») Реальная мотивация к тому, что невозможное возможно! Поэтому я болею за Хорватию! Вперёд! Удачи, Модрич!».

mkozhevnikova Я решила болеть за Хорватию

У Димы Билана была своя логика в выборе команды, за которую он болел: «Я не ярый болельщик, впервые потащило, но потащило же на матч! Я просто скажу - я за Хорватию! Потому как много факторов ясных мне и близких связанных с этой именно сборной - борьба и возможность впервые выиграть, это привлекает и хочется болеть за тех, кто впервые может стать чемпионом - это может быть мощно! И вообще Хорватия это совсем рядом с сербским Белградом, в котором я в 2008 году выиграл «Евровидение» И такой отсыл можно предложить! В общем французы крутые очень, но вот болеть я буду за «шахматы».

bilanofficial Много разных логик и поводов за кого болеть в этот финал ! Одна из редких такая . //// а если серьёзно то я не ярый болельщик , впервые потащило, но потащило же на матч !!! Я просто скажу - я за Хорватию ! потому как много факторов ясных мне и близких связанных с этой именно сборной - борьба и возможность впервые выиграть ,это привлекает и хочется болеть за тех кто впервые может стать чемпионом - это может быть мощно!!! #fifa2018 и вообще Хорватия это совсем рядом с Сербским Белградом в котором я в 2008 году выиграл #eurovision - И такой отсыл можно предложить !!! В общем французы крутые очень , но вот болеть я буду за шахматы ! Всем #peace !!! @arthurpirozhkov #билан #димабилан #fifa2018 #fifa #чм2018 #чемпионатмира #чемпионатмирапофутболу #чемпионатмирапофутболу2018

Светлана Бондарчук в компании Надежды Оболенцевой и Резо Гигинеишвили, наверное, впервые за последние годы спустилась в метро (исключая разные модные события, которые иногда проходят в «подземке»). А то пробки, знаете ли - не до комфорта.

a030aa Светлана Бондарчук

Рената Литвинова болела за французов, находясь в Париже, в одном из местных баров. А потом вместе с дочерью Ульяной присоединилась к ликующим парижанам, выйдя вместе с ними на улицы города праздновать победу.

renatalitvinovaofficiall Как положено болею в баре, в гуще событий - viva la France! Viva la Russia! Болею за Францию! #renatalitvinova #ренаталитвинова

Александр Овечкин, которого недавно чествовал весь мир за кубок Стэнли, не мог пропустить этот матч. И пришёл туда вместе с супругой, Анастасией, которая находится на последних неделях (если не днях) беременности. Компанию им составил и тренер сборной России, Станислав Черчесов.

zara_music Станислав Саламович Черчесов, легендарный тренер российской сборной, благодаря которому наши герои показали такой результат, и Александр Овечкин, великий хоккеист, обладатель Кубка Стэнли. Вы гордость нашей страны До главного матча мирового первенства остаются считанные минуты! #Черчесов #Овечкин #fifaworldcup2018

aleksandrovechkinofficial FIFA World Cup !!

Ксения Собчак сама не ожидала, что так втянется в чемпионат. На финальный матч она уже ехала в бейсболке с надписью «Ору».

xenia_sobchak В принципе мне все равно,но буду болеть за Хорватов. Любить так Королеву,проигрывать-так Чемпионам!

На стадионе была и Татьяна Навка, и Кристина Орбакайте, и Дима Маликов, и Евгений Петросян, и Денис Мацуев.

tatiana_navka Как быстро летит время, только вчера было открытие ЧМ и вот все конец. Сегодня была прекрасная игра и победили французы, конечно же достойно. Они были однозначно сильнее!! Браво #worldcup2018 #россиячемпион #татьянанавка

orbakaite_k Это было незабываемо! Финал #worldcup2018 Матч Франция - Хорватия, находиться на трибуне, в самой накалённой атмосфере вместе с болельщиками разных стран было весело и волнительно) Франция чемпион #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #FIFA #worldcup #final #Moscow

И, конечно, Наталья Водянова с семьей. Когда был дан финальный свисток, модель начала от радости прыгать и скакать вместе со своим мужем, Антуаном Арно и сыном Лукасом - все же Франция стала ее вторым домом.

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Вот и все. Вот и улетел еще один олимпийский мишка нашей жизни. Закончился чемпионат мира. Пролетел месяц, когда весь мир восхищался Россией, ее жителями и даже ее футбольной сборной. 32 команды, 11 городов, 64 матча. И триллер, который подарили Франция и Хорватия нам на прощание. Вот это был финал! Все, что вы видели предыдущие лет 20 на чемпионатах мира, все свои воспоминания о тех играх, вы можете стереть напрочь. Чтобы на их место записать матч Франция - Хорватия. (подробности)